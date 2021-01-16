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АльпеКід Дормі (AlpeKid® Dormi) (565556) - інструкція із застосування ATC-класифікація

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АльпеКід Дормі (AlpeKid<sup>&reg;</sup> Dormi)
Ціна в місті Київ
від 178,98 грн
Без рецепта
60 шт від 178,98 грн
В наявності в 110 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
ATC-група
N05C M50** Інші засоби, включаючи комбінації
Реєстраційне посвідчення
UA/4951/01/01 від 16.01.2021

АльпеКід Дормі інструкція із застосування

Фармакологічні властивості

активні компоненти препарату ефективні при таких симптомах як нервозність, дратівливість, відчуття тривожності.

Показання АльпеКід Дормі

стани занепокоєння, збудження та безсоння у дітей віком до 6 років.

Застосування АльпеКід Дормі

дітям від народження до 6 років: по 1 таблетці 4 рази на добу.
Курс лікування: 2–4 тиж.
Таблетки слід приймати за 30 хв до або через 30 хв після їжі, повільно розсмоктуючи їх у ротовій порожнині. При лікуванні немовлят таблетки можна розчинити у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).
Діти. Препарат застосовують дітям від народження до 6 років після консультації з лікарем.

Протипоказання

підвищена чутливість до компонентів препарату.

Побічна дія

можливі алергічні реакції. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Особливості застосування

при застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.
Препарат містить лактозу. Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.
При відсутності поліпшення після 2–3 тиж лікування або при частому повторенні симптомів слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Препарат призначений для застосування дітям.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат призначений для застосування дітям.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

невідома.
Застосування даного гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських засобів.

Передозування

у випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

Умови зберігання

при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

АльпеКід Дормі
АльпеКід Дормі таблетки блістер, №60
від 178,98 грн
В наявності в 110 аптеках
Ціни в аптеках
АльпеКід Дормі
АльпеКід Дормі таблетки блістер, №60
від 178,98 грн
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