АльпеКід Дормі (AlpeKid® Dormi) (565556) - інструкція із застосування ATC-класифікація
АльпеКід Дормі інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
активні компоненти препарату ефективні при таких симптомах як нервозність, дратівливість, відчуття тривожності.
Показання АльпеКід Дормі
стани занепокоєння, збудження та безсоння у дітей віком до 6 років.
Застосування АльпеКід Дормі
дітям від народження до 6 років: по 1 таблетці 4 рази на добу.
Курс лікування: 2–4 тиж.
Таблетки слід приймати за 30 хв до або через 30 хв після їжі, повільно розсмоктуючи їх у ротовій порожнині. При лікуванні немовлят таблетки можна розчинити у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).
Діти. Препарат застосовують дітям від народження до 6 років після консультації з лікарем.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів препарату.
Побічна дія
можливі алергічні реакції. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.
Особливості застосування
при застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.
Препарат містить лактозу. Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.
При відсутності поліпшення після 2–3 тиж лікування або при частому повторенні симптомів слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Препарат призначений для застосування дітям.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат призначений для застосування дітям.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
невідома.
Застосування даного гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських засобів.
Передозування
у випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.