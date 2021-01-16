дітям від народження до 6 років: по 1 таблетці 4 рази на добу.

Курс лікування: 2–4 тиж.

Таблетки слід приймати за 30 хв до або через 30 хв після їжі, повільно розсмоктуючи їх у ротовій порожнині. При лікуванні немовлят таблетки можна розчинити у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).

Діти. Препарат застосовують дітям від народження до 6 років після консультації з лікарем.