дітям від народження до 1 року: при гострих симптомах приймати протягом перших двох днів по 1 таблетці щогодини, але не більше 6 таблеток на добу; після ослаблення симптоматики ― по 1 таблетці 3 рази на добу.

Дітям віком 1–6 років: при гострих симптомах приймати протягом перших двох днів по 2 таблетки щогодини, але не більше 12 таблеток на добу; після ослаблення симптоматики ― по 2 таблетки 3 рази на добу.

Курс лікування: 2–4 дні у кожному випадку прорізування зубів. Залежно від кожного індивідуального випадку прорізування зубів можливі безперервні переходи від курсу до курсу або повторення курсів.

Таблетки приймати за пів години до або через пів години після їди, даючи їм розчинитися у роті. При лікуванні дітей грудного віку таблетки можна розчиняти у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).

Діти. Препарат призначати дітям від народження до 6 років.