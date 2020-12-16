АльпеКід Денто (AlpeKid® Dento) (565552) - інструкція із застосування ATC-класифікація
АльпеКід Денто інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
активні компоненти лікарського засобу зменшують болісні явища при прорізуванні зубів, що супроводжуються оталгією (вушним болем), болісною чутливістю ясен, пропасницею і діареєю.
Показання АльпеКід Денто
болісні явища при прорізуванні зубів, що супроводжуються оталгією (вушним болем), болісною чутливістю ясен, пропасницею і діареєю.
Застосування АльпеКід Денто
дітям від народження до 1 року: при гострих симптомах приймати протягом перших двох днів по 1 таблетці щогодини, але не більше 6 таблеток на добу; після ослаблення симптоматики ― по 1 таблетці 3 рази на добу.
Дітям віком 1–6 років: при гострих симптомах приймати протягом перших двох днів по 2 таблетки щогодини, але не більше 12 таблеток на добу; після ослаблення симптоматики ― по 2 таблетки 3 рази на добу.
Курс лікування: 2–4 дні у кожному випадку прорізування зубів. Залежно від кожного індивідуального випадку прорізування зубів можливі безперервні переходи від курсу до курсу або повторення курсів.
Таблетки приймати за пів години до або через пів години після їди, даючи їм розчинитися у роті. При лікуванні дітей грудного віку таблетки можна розчиняти у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).
Діти. Препарат призначати дітям від народження до 6 років.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату.
Побічна дія
можливі алергічні реакції, можливе тимчасове погіршення симптомів. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов’язково звернутися до лікаря.
Особливості застосування
при застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.
Препарат містить лактозу. Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.
При відсутності поліпшення після 3 днів лікування слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Лікарський засіб призначений для застосування дітям.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Лікарський засіб призначений для застосування дітям.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
невідома.
Застосування даного гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських засобів.
Передозування
у випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.