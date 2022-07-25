Артелак® АйЛід Розчин офтальмологічний зволожуючий (Artelac® EyeLid) (565541) - інструкція із застосування Медичні вироби
Артелак АйЛід Розчин офтальмологічний зволожуючий інструкція із застосування
Характеристика
Artelac® EyeLid/Артелак® АйЛід — це стерильний офтальмологічний зволожуючий розчин, що містить гіалуронову кислоту 0,05% (у вигляді гіалуронату натрію), карбомер, гліцерин, ліпідний компонент (середньоланцюгові тригліцериди), натрію гідроксид і воду для ін’єкцій.
Покращена лікарська форма характеризується дуже високими показниками переносимості, оскільки вона не містить консервантів та буферних розчинів.
Цей офтальмологічний спрей випускається у вигляді багатодозової системи без консервантів (PFMD), що є простішою та безпечнішою у використанні.
Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід — це засіб для зволоження очей, який підтримує усі три шари слізної плівки, покращуючи зволоження поверхні ока за наявності відчуття сухості в очах. При нанесенні на закриті очі надає відчуття свіжості.
Рекомендації по використанню
Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід при нанесенні на відкриті очі:
• Є зволожувальним розчином у формі спрею, який забезпечує інтенсивне зволоження і надає відчуття свіжості.
• Це ідеальний засіб для негайного та тривалого зняття симптомів сухості очей, таких як:
– втомлені та напружені очі,
– відчуття «піску» в очах,
– відчуття печіння в очах,
– та/або коли очі сльозяться.
Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід при нанесенні на закриті очі:
• Освіжає повіки та поверхню шкіри навколо очей, а також забезпечує швидке полегшення таких симптомів, як лущення шкіри, подразнення повік або алергічних проявів.
• Його можна використовувати як супутній засіб при лікуванні блефариту та блефарокон’юнктивіту.
• Має подвійну дію з швидким і простим нанесенням:
– розпиліть на закриті повіки, щоб освіжити та забезпечити комфорт втомленим очам,
– або нанесіть безпосередньо на поверхню очей під час моргання, щоб швидко зволожити та стабілізувати природну слізну плівку.
• Зволожує повіки та поверхню шкіри навколо очей.
• Забезпечує довготривале зволоження та негайне полегшення симптомів.
• Використовується для тривалого застосування.
• Швидко зволожує/змащує та стабілізує природний ліпідний шар очей і слізну плівку:
– містить гіалуронову кислоту для відновлення водного шару слізної плівки.
– містить ліпідний компонент, який відновлює ліпідний шар слізної плівки, природним чином змащуючи очі, затримуючи вологу.
• Завдяки своїй лікарській формі спрей швидко зволожує та захищає очі, повіки і ділянку шкіри навколо ока.
Частота та тривалість використання Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід
Розпилюйте 1–2 рази Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід на поверхню ока або повіки за необхідності. Ви можете використовувати цей засіб щодня і так часто, як у цьому відчуватимете потребу. Жодних обмежень щодо тривалості застосовування не існує.
Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід характеризується дуже високими показниками переносимості, оскільки не містить консервантів та буферних розчинів.
Спосіб використання. Запатентований механізм помпи Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід, дозволяє виробляти офтальмологічний зволожуючий розчин без консервантів.
Загальна примітка: Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід можна розприскувати на відкриті та закриті очі (повіки).
1. Перед кожним використанням зніміть з розпилювача/дифузора флакону прозорий білий захисний ковпачок, потягнувши його вгору.
2. Перед першим використанням, а також якщо флакон не використовувався протягом тривалого часу: 5–10 разів натисніть на помпу, поки не з’явиться однорідний спрей.
3. Застосування на відкриті очі: піднесіть розпилювач на відстань приблизно 10 см (cm) від ока, він має знаходитись збоку від вашого обличчя, і швидким рухом натисніть на механізм помпи доки не з’явиться спрей.
4. Застосування на закриті очі: тримайте флакон на відстані приблизно 10 см (cm) від закритої повіки і швидким рухом натисніть на механізм помпи доки не з’явиться спрей.
5. Відразу після використання закрийте розпилювач флакону прозорим білим захисним ковпачком.
Не слід застосовувати Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід, якщо ви маєте надмірну чутливість до будь-яких його компонентів.
Важлива інформація щодо використання Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід
• Дуже рідко повідомлялось про реакції місцевої гіперчутливості. У таких випадках лікування слід припинити. Якщо ви постійно відчуваєте дискомфорт або подразнення, припиніть застосовувати цей медичний виріб та зверніться до свого лікаря.
• Зверніть увагу, що після першого використання або після невикористання протягом деякого часу, необхідне первинне прокачування системи.
• Не торкайтесь кінчиком флакону пальців або очей, щоб запобігти його можливому мікробному забрудненню.
• Перед застосуванням медичного виробу зніміть контактні лінзи.
• Почекайте приблизно 15 хв перед тим, як застосовувати інший очний засіб, або перед тим, як вставити контактні лінзи.
• Утилізуйте медичний виріб через 6 міс після його відкриття.
• Не використовуйте медичний виріб після закінчення терміну його придатності.
• Не використовуйте медичний виріб, якщо пошкоджено упаковку або флакон.
• Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід містить дрібні пластикові деталі, які можуть проковтнути діти молодшого віку, в наслідок чого існує небезпека перекриття дихальних шляхів!
Тому Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід слід зберігати у недоступному для дітей місці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі 2–25 °C.
Після першого відкриття спрей придатний до використання протягом 6 міс.