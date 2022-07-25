Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід при нанесенні на відкриті очі:

• Є зволожувальним розчином у формі спрею, який забезпечує інтенсивне зволоження і надає відчуття свіжості.

• Це ідеальний засіб для негайного та тривалого зняття симптомів сухості очей, таких як:

– втомлені та напружені очі,

– відчуття «піску» в очах,

– відчуття печіння в очах,

– та/або коли очі сльозяться.

Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід при нанесенні на закриті очі :

• Освіжає повіки та поверхню шкіри навколо очей, а також забезпечує швидке полегшення таких симптомів, як лущення шкіри, подразнення повік або алергічних проявів.

• Його можна використовувати як супутній засіб при лікуванні блефариту та блефарокон’юнктивіту.

• Має подвійну дію з швидким і простим нанесенням:

– розпиліть на закриті повіки, щоб освіжити та забезпечити комфорт втомленим очам,

– або нанесіть безпосередньо на поверхню очей під час моргання, щоб швидко зволожити та стабілізувати природну слізну плівку.

• Зволожує повіки та поверхню шкіри навколо очей.

• Забезпечує довготривале зволоження та негайне полегшення симптомів.

• Використовується для тривалого застосування.

• Швидко зволожує/змащує та стабілізує природний ліпідний шар очей і слізну плівку:

– містить гіалуронову кислоту для відновлення водного шару слізної плівки.

– містить ліпідний компонент, який відновлює ліпідний шар слізної плівки, природним чином змащуючи очі, затримуючи вологу.

• Завдяки своїй лікарській формі спрей швидко зволожує та захищає очі, повіки і ділянку шкіри навколо ока.

Частота та тривалість використання Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід

Розпилюйте 1–2 рази Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід на поверхню ока або повіки за необхідності. Ви можете використовувати цей засіб щодня і так часто, як у цьому відчуватимете потребу. Жодних обмежень щодо тривалості застосовування не існує.

Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід характеризується дуже високими показниками переносимості, оскільки не містить консервантів та буферних розчинів.

Спосіб використання. Запатентований механізм помпи Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід, дозволяє виробляти офтальмологічний зволожуючий розчин без консервантів.

Загальна примітка : Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід можна розприскувати на відкриті та закриті очі (повіки).

1. Перед кожним використанням зніміть з розпилювача/дифузора флакону прозорий білий захисний ковпачок, потягнувши його вгору.

2. Перед першим використанням, а також якщо флакон не використовувався протягом тривалого часу: 5–10 разів натисніть на помпу, поки не з’явиться однорідний спрей.

3. Застосування на відкриті очі: піднесіть розпилювач на відстань приблизно 10 см (cm) від ока, він має знаходитись збоку від вашого обличчя, і швидким рухом натисніть на механізм помпи доки не з’явиться спрей.

4. Застосування на закриті очі: тримайте флакон на відстані приблизно 10 см (cm) від закритої повіки і швидким рухом натисніть на механізм помпи доки не з’явиться спрей.

5. Відразу після використання закрийте розпилювач флакону прозорим білим захисним ковпачком.

Не слід застосовувати Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід, якщо ви маєте надмірну чутливість до будь-яких його компонентів.

Важлива інформація щодо використання Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід

• Дуже рідко повідомлялось про реакції місцевої гіперчутливості. У таких випадках лікування слід припинити. Якщо ви постійно відчуваєте дискомфорт або подразнення, припиніть застосовувати цей медичний виріб та зверніться до свого лікаря.

• Зверніть увагу, що після першого використання або після невикористання протягом деякого часу, необхідне первинне прокачування системи.

• Не торкайтесь кінчиком флакону пальців або очей, щоб запобігти його можливому мікробному забрудненню.

• Перед застосуванням медичного виробу зніміть контактні лінзи.

• Почекайте приблизно 15 хв перед тим, як застосовувати інший очний засіб, або перед тим, як вставити контактні лінзи.

• Утилізуйте медичний виріб через 6 міс після його відкриття.

• Не використовуйте медичний виріб після закінчення терміну його придатності.

• Не використовуйте медичний виріб, якщо пошкоджено упаковку або флакон.

• Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід містить дрібні пластикові деталі, які можуть проковтнути діти молодшого віку, в наслідок чого існує небезпека перекриття дихальних шляхів!

Тому Artelac®EyeLid/Артелак® АйЛід слід зберігати у недоступному для дітей місці.