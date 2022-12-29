Враховуючи можливість індивідуальної непереносності препарату, рекомендується проводити лікарську пробу на переносність. Для цього гель наносять на невелику ділянку шкіри тильної поверхні зап’ястя. Поява різкої гіперемії та свербежу свідчить про підвищену чутливість до препарату.

При виявленні у пацієнта підвищеної чутливості не варто призначати лікарські засоби, що містять диметилсульфоксид. У разі виникнення алергічних реакцій в процесі лікування засіб відміняють.

Не наносити на пошкоджену шкіру і шкіру з проявами алергії. Не наносити на шкіру обличчя.

Не допускати потрапляння засобу на слизову оболонку та в очі. При випадковому потраплянні необхідно негайно промити водою.

З обережністю призначають пацієнтам з обтяженим алергічним анамнезом, а також особам, що страждають ішемічною хворобою серця.

У зв’язку з тим, що диметилсульфоксид може посилювати не лише активність, але і токсичність деяких лікарських засобів, варто з обережністю призначати його одночасно з іншими засобами для місцевого застосування.