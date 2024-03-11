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Активні речовини — “Д”ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД (DIMETHYLIS SULFOXIDUM)

ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД (DIMETHYLIS SULFOXIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 11 препаратів
Димексид® розчин нашкірний, флакон, 50 мл, в пачці, в пачці, № 1; Галичфарм
Димексид® Розчин нашкірний, флакон, 50 мл, в пачці, в пачці, № 1 Галичфарм
В 874 аптеках
від 71,75 грн
Ціни в аптеках
Диметилсульфоксид гель, 250 мг/г, туба, 30 г, в пачці, в пачці, № 1; Сперко Україна
Диметилсульфоксид Гель, 250 мг/г, туба, 30 г, в пачці, в пачці, № 1 Сперко Україна
В 313 аптеках
від 69,00 грн
Ціни в аптеках
Димексид-ЖФФ рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид-ЖФФ Рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 295 аптеках
від 80,20 грн
Ціни в аптеках
Димексид рідина для зовнішнього застосування, 100 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1; Лубнифарм
Димексид Рідина для зовнішнього застосування, 100 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
В 247 аптеках
від 150,11 грн
Ціни в аптеках
Димексид рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1; Лубнифарм
Димексид Рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
В 206 аптеках
від 71,25 грн
Ціни в аптеках
Димексид-ЖФФ рідина для зовнішнього застосування, 100 мл, флакон, № 1; Галичфарм
Димексид-ЖФФ Рідина для зовнішнього застосування, 100 мл, флакон, № 1 Галичфарм
В 82 аптеках
від 127,80 грн
Ціни в аптеках
Диметилсульфоксид гель, 50 %, туба, 40 г, в пачці, в пачці, № 1; Лубнифарм
Диметилсульфоксид Гель, 50 %, туба, 40 г, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
В 55 аптеках
від 85,14 грн
Ціни в аптеках
Диметилсульфоксид рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон скляний, № 1; МЕДЛЕВ
Диметилсульфоксид Рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон скляний, № 1 МЕДЛЕВ
В 1 аптеці
від 47,80 грн
Ціни в аптеках
Димексид рідина для зовнішнього застосування, 100 мл, флакон, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1; Галичфарм
Димексид Рідина для зовнішнього застосування, 100 мл, флакон, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Галичфарм
Немає в наявності
Димексид рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1; Галичфарм
Димексид Рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Галичфарм
Немає в наявності
Диметилсульфоксид рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1; МЕДЛЕВ
Диметилсульфоксид Рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1 МЕДЛЕВ
Немає в наявності