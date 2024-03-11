ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД (DIMETHYLIS SULFOXIDUM) Діюча речовина
від 71,75 грн
від 69,00 грн
Димексид-ЖФФ Рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 80,20 грн
Димексид Рідина для зовнішнього застосування, 100 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
від 150,11 грн
Димексид Рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
від 71,25 грн
від 127,80 грн
від 85,14 грн
від 47,80 грн
Димексид Рідина для зовнішнього застосування, 100 мл, флакон, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Галичфарм
Немає в наявності
Димексид Рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Галичфарм
Немає в наявності
Диметилсульфоксид Рідина для зовнішнього застосування, 50 мл, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1 МЕДЛЕВ
Немає в наявності