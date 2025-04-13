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Гель-змазка Контекс вейв (Gel-lubricant Contex wave)
2 препарати
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Інтимний гель-змазка Contex® Wave
100 мл №1
AVK Polypharm
від
200,00
грн
в 474 аптеках
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Інтимний гель-змазка Contex® Wave
30 мл №1
AVK Polypharm
від
77,60
грн
в 469 аптеках
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Пакування
30 мл
100 мл
Ціни в
Київ
від
77,60
грн
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Характеристики
Виробник
AVK Polypharm
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Медичні вироби
Лубриканти
Реєстрація
Д-007 вер.01 від 22.07.2022
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