Гель-змазка Контекс вейв (Gel-lubricant Contex wave)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 30 мл №1
AVK Polypharm
138,00 грн
Інтимний гель-змазка Contex® Wave 100 мл №1
AVK Polypharm
328,50 грн