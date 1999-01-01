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Засоби контрацепції та лубриканти
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Засоби контрацепції та лубриканти
Лубриканти
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Feel
100 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
173,53
грн
в 809 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Cherry
50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
113,82
грн
в 781 аптеці
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом)
200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
194,71
грн
в 656 аптеках
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ГІНОДЕК ВАГІНАЛЬНИЙ ГЕЛЬ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ GYNODEK
Гель піхвовий 0,5 % контейнер полімерний 5 мл №7
Юрія-Фарм
від
425,21
грн
в 630 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Warming
50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
111,97
грн
в 588 аптеках
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АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ
Гель вагінальний 5 мл №8
Касен Рекордаті
від
423,45
грн
в 531 аптеці
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry
50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
163,56
грн
в 486 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel
50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
168,52
грн
в 478 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Feel
50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
130,48
грн
в 474 аптеках
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Інтимний гель-змазка Contex® Wave
100 мл №1
AVK Polypharm
від
180,33
грн
в 473 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Naturals
100 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
182,81
грн
в 472 аптеках
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Інтимний гель-змазка Contex® Wave
30 мл №1
AVK Polypharm
від
72,10
грн
в 471 аптеці
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Інтимний гель-змазка Contex® Romantic
100 мл №1
AVK Polypharm
від
181,26
грн
в 470 аптеках
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Інтимний гель-змазка Contex® Long Love
100 мл №1
AVK Polypharm
від
181,28
грн
в 458 аптеках
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Інтимний гель-змазка Contex® Strong
100 мл №1
AVK Polypharm
від
181,57
грн
в 452 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Tingling
50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
148,00
грн
в 289 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера)
200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
286,40
грн
в 285 аптеках
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Інтимний гель-змазка Contex® Romantic
30 мл №1
AVK Polypharm
від
124,20
грн
в 284 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Feel
5 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від
100,00
грн
в 77 аптеках
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МІОКСЕЛЬ ГЕЛЬ
Гель туба 5 мл №6
Gruppo Farmaipresa
від
769,11
грн
в 10 аптеках
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Форма випуску
гель
гель вагінал.
гель піхв.
гель-лубрикант
Дозування
0.5 %
Пакування
5 мл
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100 мл
200 мл
контейнер полімер. 5 мл
туба 5 мл
туба 75 мл
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Виробник
AVK Polypharm
BABYSTART LTD
Cosmonde a.s.
Gruppo Farmaipresa
Reckitt Benckiser Healthcare (UK)
Касен Рекордаті
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Юрия-Фарм
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