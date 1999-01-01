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Засоби контрацепції та лубриканти

Лубриканти

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05Засоби контрацепції та лубриканти

Лубриканти
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Feel
Інтимний гель-змазка Durex® Play Feel
100 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 173,53 грн
в 809 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Cherry
Інтимний гель-змазка Durex® Play Cherry
50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 113,82 грн
в 781 аптеці
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом)
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом)
200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 194,71 грн
в 656 аптеках
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ГІНОДЕК ВАГІНАЛЬНИЙ ГЕЛЬ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ GYNODEK
ГІНОДЕК ВАГІНАЛЬНИЙ ГЕЛЬ НА ОСНОВІ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ GYNODEK
Гель піхвовий 0,5 % контейнер полімерний 5 мл №7
Юрія-Фарм
від 425,21 грн
в 630 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Warming
Інтимний гель-змазка Durex® Play Warming
50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 111,97 грн
в 588 аптеках
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АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ
АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ
Гель вагінальний 5 мл №8
Касен Рекордаті
від 423,45 грн
в 531 аптеці
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry
Інтимний гель-змазка Durex® Play Saucy Strawberry
50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 163,56 грн
в 486 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel
50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 168,52 грн
в 478 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Feel
Інтимний гель-змазка Durex® Play Feel
50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 130,48 грн
в 474 аптеках
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Інтимний гель-змазка Contex® Wave
Інтимний гель-змазка Contex® Wave
100 мл №1
AVK Polypharm
від 180,33 грн
в 473 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Naturals
Інтимний гель-змазка Durex® Naturals
100 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 182,81 грн
в 472 аптеках
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Інтимний гель-змазка Contex® Wave
Інтимний гель-змазка Contex® Wave
30 мл №1
AVK Polypharm
від 72,10 грн
в 471 аптеці
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Інтимний гель-змазка Contex® Romantic
Інтимний гель-змазка Contex® Romantic
100 мл №1
AVK Polypharm
від 181,26 грн
в 470 аптеках
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Інтимний гель-змазка Contex® Long Love
Інтимний гель-змазка Contex® Long Love
100 мл №1
AVK Polypharm
від 181,28 грн
в 458 аптеках
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Інтимний гель-змазка Contex® Strong
Інтимний гель-змазка Contex® Strong
100 мл №1
AVK Polypharm
від 181,57 грн
в 452 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Tingling
Інтимний гель-змазка Durex® Play Tingling
50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 148,00 грн
в 289 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера)
Інтимний гель-змазка Durex® Play Aloe Vera (з Алое Вера)
200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 286,40 грн
в 285 аптеках
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Інтимний гель-змазка Contex® Romantic
Інтимний гель-змазка Contex® Romantic
30 мл №1
AVK Polypharm
від 124,20 грн
в 284 аптеках
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Інтимний гель-змазка Durex® Play Feel
Інтимний гель-змазка Durex® Play Feel
5 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед
від 100,00 грн
в 77 аптеках
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МІОКСЕЛЬ ГЕЛЬ
МІОКСЕЛЬ ГЕЛЬ
Гель туба 5 мл №6
Gruppo Farmaipresa
від 769,11 грн
в 10 аптеках
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