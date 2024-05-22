Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїВалеріана максі (Valeriana maxi) Валеріана максі (Valeriana maxi) (564695) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 56,00 грн Без рецепта 20 шт від 56,00 грн 50 шт від 114,40 грн 100 шт Немає в наявності В наявності в 83 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Харківська ФФ Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії