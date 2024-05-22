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Валеріана максі (Valeriana maxi) (564695) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Валеріана максі (Valeriana maxi)
Ціна в місті Київ
від 56,00 грн
Без рецепта
20 шт від 56,00 грн 50 шт від 114,40 грн 100 шт Немає в наявності
В наявності в 83 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії