

Не приймайте Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю, якщо у вас алергія до алтеї, меду або до будь-якого з інших інгредієнтів цього медичного виробу, зазначених у розділі Склад.

У разі алергічної реакції, будь ласка, припиніть застосування засобу та проконсультуйтеся з лікарем.

15 мл (ml) засобу Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю містять 2,76 г (g) ксилітолу. Калорійність ксилітолу становить 2,4 ккал/г (kcal/g). Ксилітол може мати проносний ефект.

Попереджувальні та запобіжні заходи

Застосування пацієнтами з непереносимістю цукру. Пацієнти з рідкісною спадковою непереносимістю фруктози або з глюкозо-галактозною мальабсорбцією не повинні приймати цей засіб, оскільки він містить мед.

Застосування пацієнтам з цукровим діабетом. 15 мл (ml) медичного виробу Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю полегшення містить 0,3 ХО (хлібні (вуглеводні) одиниці).

Застосування під час вагітності та годування груддю. Не рекомендується застосовувати засіб Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю під час вагітності та годування груддю.

Застосування дітям: перед застосуванням дітям віком до 3 років необхідно проконсультуватися з лікарем, щоб виключити наявність більш серйозних захворювань. Не рекомендується застосовувати дітям віком до 1 року.

Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем, якщо:

– ваші симптоми не проходять або погіршуються після 5 днів прийому;

– під час застосування засобу Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю виникли задишка, лихоманка або гнійна мокрота.

Засіб Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю містить метил-4-гідроксибензоат та пропіл-4-гідроксибензоат в якості консервантів. Вони можуть викликати алергічні реакції (можливо уповільненого типу).