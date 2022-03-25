Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю (Aflubin® Plus Quick relief Junior cough syrup) (564595) - інструкція із застосування Медичні вироби
Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю інструкція із застосування
Характеристика
цінні основні інгредієнти алтеї та меду в медичному виробі Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю діють як бальзам, вкриваючи і, тим самим, заспокоюючи запалену слизову глотки. Рослинний слиз утворює фізичне захисне покриття від сторонніх часточок, полегшуючи таким чином сухий, подразнюючий кашель і дозволяючи слизовій відновлюватися.
Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю надійно та швидко полегшить будь-який, пов’язаний із застудою, сухий і вологий кашель. Крім того, Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю допомагає захистити слизову оболонку порожнини рота та глотки у разі сухості. У разі напруження голосових зв’язок, наприклад через розмову чи спів, захисний шар вкриває голосові зв’язки і забезпечує тривале полегшення таких симптомів, як кашель, першіння у горлі та неможливість відкашлятися.
Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю — це сироп від кашлю, який містить в основному інгредієнти натурального походження та не містить алкоголю.
Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю добре переноситься і тому підходить для дітей.
Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю підходить не тільки для застосування вдень, але також ідеально підходить для застосування вночі. Завдяки своєму заспокійливому ефекту, він допомагає мати спокійний і відновлювальний сон.
Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю заспокоює кашльовий рефлекс на стадіях сухого та вологого кашлю, покриваючи кашльові рецептори захисним шаром.
Рекомендації по використанню
для зручності дозування додається мірний стакан.
Рекомендовані дози:
Дітям віком від 6 до 11 років: 15 мл (ml) до 4 разів на добу.
Дітям віком від 4 до 5 років: 7,5 мл (ml) до 4 разів на добу.
Дітям віком від 2 до 3 років: 5 мл (ml) до 4 разів на добу.
Дітям віком від 1 року: 5 мл (ml) до 3 разів на добу.
Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей можна застосовувати як вдень, так і вночі.
Для досягнення кращих результатів лікування рекомендується застосовувати засіб Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей з частотою згідно рекомендацій.
Якщо є сумніви чи маєте запитання, проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом.
Особливості застосування
Не приймайте Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю, якщо у вас алергія до алтеї, меду або до будь-якого з інших інгредієнтів цього медичного виробу, зазначених у розділі Склад.
У разі алергічної реакції, будь ласка, припиніть застосування засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
15 мл (ml) засобу Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю містять 2,76 г (g) ксилітолу. Калорійність ксилітолу становить 2,4 ккал/г (kcal/g). Ксилітол може мати проносний ефект.
Попереджувальні та запобіжні заходи
Застосування пацієнтами з непереносимістю цукру. Пацієнти з рідкісною спадковою непереносимістю фруктози або з глюкозо-галактозною мальабсорбцією не повинні приймати цей засіб, оскільки він містить мед.
Застосування пацієнтам з цукровим діабетом. 15 мл (ml) медичного виробу Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю полегшення містить 0,3 ХО (хлібні (вуглеводні) одиниці).
Застосування під час вагітності та годування груддю. Не рекомендується застосовувати засіб Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю під час вагітності та годування груддю.
Застосування дітям: перед застосуванням дітям віком до 3 років необхідно проконсультуватися з лікарем, щоб виключити наявність більш серйозних захворювань. Не рекомендується застосовувати дітям віком до 1 року.
Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем, якщо:
– ваші симптоми не проходять або погіршуються після 5 днів прийому;
– під час застосування засобу Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю виникли задишка, лихоманка або гнійна мокрота.
Засіб Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю містить метил-4-гідроксибензоат та пропіл-4-гідроксибензоат в якості консервантів. Вони можуть викликати алергічні реакції (можливо уповільненого типу).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
якщо ви приймаєте інші ліки, рекомендується приймати їх за ½ — 1 год до або після прийому засобу Афлубін Плюс Швидке полегшення для дітей сироп від кашлю.
Умови зберігання
зберігати при температурі не вище 25 °C.
Після застосування щільно закрийте флакон.
Після відкриття флакону використайте засіб протягом 4 тижнів.
Зберігайте флакон в оригінальній упаковці, щоб захистити від світла.
Зберігайте цей медичний виріб у недоступному для дітей місці.