Альпента — спеціальний комплекс для підтримки та сприяння краси і здоров’я волосся, нігтів та шкіри, їх нормального стану та структури. Альпента сприяє енергії і бадьорості кожен деньта підтримує організм при емоційних, фізичних і психологічних навантаженнях. Дія Альпента обумовлена її компонентами.

Згідно в ідкритих загально-доступних джерел інформації, компоненти, які входять до складу дієтичної добавки, мають наступні властивості: Пивні дріжджі (Saccharomyces cerevisiae) — містять білки, жири, вуглеводи, біологічно активні мікроелементи, велику кількість вітамінів групи В (В 1 , В 2 , РР, фолієва і пара-амінобензойна кислоти) та мінеральних солей (калій, фосфор, магній). Сприяють швидкому росту волосся та його зміцненню. Діють як антиоксидант, уповільнюючи процеси старіння, сприяють підвищенню захисних сил організму.

Екстракт насіння проса (Panicum miliaceum L) — містить вуглеводи, крохмаль, багатий амінокислотами, вітамінами та мінеральними речовинами, які виконують ключову роль у підтримці нормальних обмін них процесів волосяних цибулин та шкіри. Екстракт проса дозволяє значно покращити стан волосся та шкіри, попередити випадіння волосся, усунути сухість шкіри та зберегти в ній необхідну вологу. Екстракт посилює клітинний метаболізм, проліферацію клітин та регенерацію тканин, підтримує здоров’я шкіри. Доведено, що основна активна речовина проса — міліацин, який стимулює фолікули та зміцнює коріння волосся. Кремнієва кислота — це ще один особливий компонент екстракту проса. Вона забезпечує процес реструктуризації, зміцнення волосся.

L-цистеїн — бере участь у процесах формування тканин шкіри, сприяє формуванню колагену та покращує еластичність і текстуру шкіри. Використання L-цистеїну сприяє відновленню структурних пошкоджень і сповільнює випадіння волосся у осіб, які страждають на різні захворювання пов’язані з їх випадінням.

До того ж, L-цистеїн є потужним антиоксидантом, допомагає знешкоджувати токсичні речовини та захищає організм від шкідливої дії вільних радикалів. А його вплив на регуляцію активності імунної системи, перш за все, пов’язують з нормалізацією рівня прозапальних інтерлейкінів.

Кератин — основний компонент волосся та нігтів, сприяє зменшенню випадіння волосся, обумовленого різними причинами, покращуючи структуру волосся, відновлюючи природній кератиновий шар і підвищуючи його стійкість до механічного та хімічного впливів. Кератин містить у своєму складі близько двох десятків амінокислот і особливо багатий на цистеїн, який утворює дисульфідні зв’язки між молекулами, надаючи жорсткості і стійкості всій структурі волосся. Природній рівень кератину у волоссі надає міцність, здоровий блиск та попереджає ламкість волосся. Так само кератин сприяє зростанню здорових нігтів, підвищує їх міцність та покращує зовнішній вигляд.

Пара-амінобензойнакислота — це потужний антиоксидант, що сприятливо впливає на стан шкірних покривів, волосся, нігтів та покращує їх регенерацію. Вона попереджає передчасне старіння шкіри та появу сітки зморшок. Саме пара-амінобензойна кислота захищає дерму від УФ-випромінювання. Вітамін В 10 проявляє виражені антиоксидантні, імуностимулюючі, противірусні і протиалергійні властивості.

Біотин — відіграє важливу роль в нормалізації обмінних процесів (вуглеводів, жирів, білків) і є необхідним для нормального росту та розвитку клітин. Біотин є джерелом сірки, що бере участь у синтезі білка колагену і, в наслідок, позитивно впливає на структуру шкіри (зокрема волосся, нігтів), їх міцність, еластичність та пружність. Біотин сприяє зниженню продуктів TNF-α — прозапального цитокіну, який стимулює розвиток запалення та окислювального стресу, та відіграє важливу роль у масовій втраті волосся. Біотин необхідний для росту розкішного і здорового волосся.

Збалансований склад Альпента мас важливе значення для підтримки нормального стану волосся, нігтів та шкіри.

Таким чином, за рекомендацією лікаря, Альпента може використовуватись як додаткове джерело кератину і пара-амінобензойної кислоти та біологічно активних речовин пивних дріжджів, екстракту проса, L-цистеїну та біотину у комплексі запобіжних заходів, в якості дієтологічного фактору:

• при зміні структури волосся (ламкість, тьмяність, стоншення, підвищена жирність або сухість)

• для підтримки нормального функціонування волосся, нігтів та шкіри

• для сприяння відновлення росту волосся (при випадінні волосся тощо)

• для сприяння зростання та підвищення міцності нігтів при ламкості, розшаруванні

• для підтримки обмінних процесів шкіри

• для підтримки та сприяння регенерації шкіри при ушкодженнях

• для підтримки організму під час фізичних та психологічних навантажень.