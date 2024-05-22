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5-НТР гриффонія (5-NTR griffonia) (564475) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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5-НТР гриффонія (5-NTR griffonia)
Ціна в місті Київ
від 228,05 грн
Без рецепта
60 шт, 450 мг від 228,05 грн 60 шт від 336,00 грн 10 шт, 450 мг Немає в наявності
В наявності в 173 аптеках
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Форма випуску
Капсули
Дозування
450 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії