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5-HTP ГРИФОНІЯ капсули 450 мг, №60 - Київ (771839) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
348,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
348,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -129,16 грн
402,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
397,49
Економія: -61,47 грн
336,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
459,46
Економія: -84,07 грн
375,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
407,22
Економія: -71,20 грн
336,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
412,05
Економія: -70,79 грн
341,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
403,64
Економія: -47,14 грн
356,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
348,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
403,40
Економія: -27,64 грн
375,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
348,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
348,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
348,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
438,39
Економія: -61,17 грн
377,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
391,43
Економія: -48,16 грн
343,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
417,13
Економія: -42,56 грн
374,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
348,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
426,93
Економія: -52,22 грн
374,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
348,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
348,60 грн