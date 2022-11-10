Фармакодинаміка.

Протизапальний лікарський засіб для зовнішнього застосування, інактивує гідроксильні радикали, покращує перебіг метаболічних процесів у вогнищі запалення. Чинить місцевоанестезуючу, аналгезуючу та антимікробну дію; має помірну фібринолітичну активність. Проникає через шкіру, слизові оболонки, оболонку мікробних клітин (підвищує їх чутливість до антибіотиків) та інші біологічні мембрани, підвищує їх проникність для лікарських засобів.

Фармакокінетика.

Після нанесення лікарського засобу диметилсульфоксид виявляється в сироватці крові через 8–15 хвилин, максимальний вміст відзначається через 2–8 годин. Як правило, через 30–36 годин диметилсульфоксид в сироватці крові вже не виявляється.

Диметилсульфоксид не акумулюється. При місцевому застосуванні диметилсульфоксид проникає в суглобову порожнину, в крові і тканинах зв’язується з білками.

Диметилсульфоксид виводиться з організму нирками у незміненому вигляді і у вигляді продуктів окислення — диметилсульфону і диметилсульфату; крім того, у вигляді відновленого продукту (диметилсульфіду) виділяється з повітрям, що видихається.