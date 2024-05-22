Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїГлід+м'ята+валеріана (Hawthorn+mint+valerian) Глід+м'ята+валеріана (Hawthorn+mint+valerian) (564288) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 120 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Томіл Херб Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 120 шт. Дієтичні добавки 1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії