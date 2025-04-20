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Глід+м'ята+валеріана (Hawthorn+mint+valerian)
Глід+м'ята+валеріана (Hawthorn+mint+valerian)
Львів
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
465.1 км
ГЛІД+М'ЯТА+ВАЛЕРІАНА таблетки №120
Томіл Херб
695,00
Економія при броні:
-179,14 грн
515,86
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
467.2 км
ГЛІД+М'ЯТА+ВАЛЕРІАНА таблетки №120
Томіл Херб
718,50
Економія при броні:
-185,91 грн
532,59
грн
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