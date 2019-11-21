фармакодинаміка. Механізм дії. Амоксицилін являє собою напівсинтетичний пеніцилін (бета-лактамний антибіотик), який інгібує один або кілька ферментів, які часто називають пеніцилінзв’язувальними білками, у процесі біосинтетичного метаболізму бактеріального пептидоглікану, що є невід’ємним структурним компонентом клітинної стінки бактерій. Інгібування синтезу пептидоглікану призводить до послаблення клітинної стінки, наслідком чого є лізис і загибель клітин.

Амоксицилін чутливий до розщеплення бета-лактамазами, що продукуються резистентними бактеріями, отже, спектр активності амоксициліну як монотерапії не включає організми, які продукують ці ферменти.

Кислота клавуланова є бета-лактамом, структурно спорідненим із пеніцилінами. Вона деактивує деякі ферменти бета-лактамази, тим самим запобігаючи інактивації амоксициліну. Кислота клавуланова у вигляді монотерапії не виявляє клінічно корисного антибактеріального ефекту.

Співвідношення фармакокінетики/фармакодинаміки. Час, що перевищує МІК (Т>MIК), вважається основним фактором, який визначає ефективність амоксициліну.

Механізми резистентності. Існують два механізми резистентності до амоксициліну/кислоти клавуланової:

– інактивація бактеріальними бета-лактамазами, які самі по собі не інгібуються кислотою клавулановою, включаючи класи B, C і D;

– перетворення пеніцилінзв’язувальних білків , що знижує афінність антибактеріального препарату до мішені.

Непроникність бактерій або механізм ефлюксного насоса можуть викликати резистентність бактерій або сприяти їй, зокрема у грамнегативних бактерій.

Граничні значення МІК для амоксициліну/кислоти клавуланової, встановлені Європейським комітетом з випробування антимікробної чутливості (EUCAST)



Мікроорганізми Граничні значення чутливості (мкг/мл) Чутливі Помірно чутливі Резистентні Haemophilus influenzae1 ≤1 - > 1 Moraxella catarrhalis1 ≤1 - >1 Staphylococcus aureus2 ≤2 - >2 Коагулазонегативні стафілококи2 ≤0,25 >0,25 Enterococcus1 ≤4 8 >8 Streptococcus A, B, C, G5 ≤0,25 - >0,25 Streptococcus pneumoniae3 ≤0,5 1–2 >2 Ентеробактерії1, 4 - - >8 Грамнегативні анаеробні бактерії1 ≤4 8 >8 Грампозитивні анаеробні бактерії1 ≤4 8 >8 Граничні значення, що не стосуються окремих видів1 ≤2 4–8 >8



1Повідомлені значення для концентрацій амоксициліну. З метою випробування чутливості концентрація кислоти клавуланової встановлена у значенні 2 мг/л.

2Повідомлені значення для концентрацій оксациліну.

3Граничні значення, наведені в таблиці, розраховані за граничними значеннями для ампіциліну.

4Граничне значення резистентності R>8 мг/л означає, що всі штами з механізмами резистентності заявлені як резистентні.

5Граничні значення, наведені в таблиці, розраховані за граничними значеннями для бензилпеніциліну.



Поширеність резистентності може змінюватися географічно і з часом для окремих видів, тому бажано мати місцеву інформацію щодо чутливості, особливо при лікуванні тяжких інфекцій. Може виникнути потреба в експертному висновку, якщо місцева поширеність резистентності є такою, що користь препарату, принаймні при деяких типах інфекцій, викликає сумніви.



Зазвичай чутливі види Грампозитивні аероби: Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus (чутливий до метициліну)£, coagulase-negative Staphylococci (чутливі до метициліну), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae1, Streptococcus pyogenes та інші бета-гемолітичні стрептококи, група Streptococcus viridans.

Грамнегативні аероби: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae2, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae§, Pasteurella multocida.

Анаероби: Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp Види, для яких набуття резистентності може бути проблемою Грампозитивні аероби: Enterococcus faecium$.

Грамнегативні аероби: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris Природно резистентні мікроорганізми Грамнегативні аероби: Acinetobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter spp., Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Stenotrophomonas maltophilia.

Інші мікроорганізми:

Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae



$Природна помірна чутливість за відсутності набутого механізму резистентності.

£Усі стафілококи, резистентні до метициліну, є резистентними до амоксициліну/кислоти клавуланової.

§Усі штами, резистентні до амоксициліну, які не опосередковані бета-лактамазами, резистентні до амоксициліну/кислоти клавуланової.

1Ця лікарська форма амоксициліну/кислоти клавуланової може бути непридатною для лікування Streptococcus pneumoniae, який резистентний до пеніциліну (див. ЗАСТОСУВАННЯ та ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

2Штами зі зниженою чутливістю зареєстровані у деяких країнах ЄС із частотою вище 10%.



Фармакокінетика. Дані фармакокінетичних досліджень наведені у таблицях нижче.

Амоксицилін



Усереднені фармакокінетичні параметри Доза препарату

амоксицилін/кислота клавуланова Доза амоксициліну,

мг Середня C max у плазмі крові,

мкг/мл Т ½ ,

год AUC,

год∙мг/л Виведення із сечею

0–6 год, % 500 мг/100 мг 500 32,2 1,07 25,5 66,5 1000 мг/200 мг 1000 105,4 0,9 76,3 77,4



Кислота клавуланова



Усереднені фармакокінетичні параметри Доза препарату

амоксицилін/кислота клавуланова Доза кислоти клавуланової,

мг Середня C max у плазмі крові,

мкг/мл Т ½ ,

год AUC,

год∙мг/л Виведення із сечею

0–6 год, % 500 мг/100 мг 100 10,5 1,12 9,2 46,0 1000 мг/200 мг 200 28,5 0,9 27,9 63,8