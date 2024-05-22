Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін Д3 ультракап (Vitamin D3 ultracap) Вітамін Д3 ультракап (Vitamin D3 ultracap) (563729) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 509,00 грн Без рецепта 60 шт, 4000 МО від 509,00 грн 60 шт, 2000 МО від 310,00 грн В наявності в 122 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Польський Лек Форма випуску Капсули Дозування 4000 МО Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин