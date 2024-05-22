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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін Д3 ультракап (Vitamin D3 ultracap)

Вітамін Д3 ультракап (Vitamin D3 ultracap) (563729) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін Д3 ультракап (Vitamin D3 ultracap)
Ціна в місті Київ
від 509,00 грн
Без рецепта
60 шт, 4000 МО від 509,00 грн 60 шт, 2000 МО від 310,00 грн
В наявності в 122 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
4000 МО
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин