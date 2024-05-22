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Ентерол® Імуно (Enterol Immuno) (563183) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Ентерол<sup>&reg;</sup> Імуно (Enterol Immuno)
Ціна в місті Київ
від 270,63 грн
Без рецепта
30 шт від 270,63 грн
В наявності в 838 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Ентерол Імуно інструкція із застосування

Рекомендації з вживання

рекомендована як додаткове джерело вітамінів С , D3 та макроелемнту цинку. Сприяє відновленню балансу мікрофлори кишечнику, зокрема при його порушенні внаслідок лікування антибіотиками; сприяє підвищенню імунітету та опірності організму до інфекцій. Має антиоксидантні та антитоксичні властивості.
Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Спосіб та термін вживання: дорослим: по 1–2 капсули 1 раз на добу, після основного прийому їжі, з 1-го дня прийому антибіотиків протягом усього курсу лікування та протягом 14 днів після закінчення прийому антибіотиків.
Застереження при вживанні: підвищена чутливість до складових, діти до 15 років, вагітність і годування груддю.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендованої добової кількості.
Містить лактозу. Не вживати за наявності: рідкісних рідкісними спадкових форм непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдрому глюкозо-галактозної мальабсорбції.

Умови зберігання

в сухому, захищеному від світла при температурі не вище 25 °C.
Зберігати у недоступному для дітей місці.

Ентерол Імуно
Ентерол® Імуно капсули, №30
від 270,63 грн
В наявності в 838 аптеках
Ціни в аптеках
Ентерол Імуно
Ентерол® Імуно капсули, №30
від 270,63 грн
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