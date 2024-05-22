рекомендована як додаткове джерело вітамінів С , D 3 та макроелемнту цинку. Сприяє відновленню балансу мікрофлори кишечнику, зокрема при його порушенні внаслідок лікування антибіотиками; сприяє підвищенню імунітету та опірності організму до інфекцій. Має антиоксидантні та антитоксичні властивості.

Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.

Спосіб та термін вживання: дорослим: по 1–2 капсули 1 раз на добу, після основного прийому їжі, з 1-го дня прийому антибіотиків протягом усього курсу лікування та протягом 14 днів після закінчення прийому антибіотиків.

Застереження при вживанні: підвищена чутливість до складових, діти до 15 років, вагітність і годування груддю.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендованої добової кількості.

Містить лактозу. Не вживати за наявності: рідкісних рідкісними спадкових форм непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдрому глюкозо-галактозної мальабсорбції.