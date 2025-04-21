Ентерол® Імуно (Enterol Immuno)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
493,16
Економія при броні: -25,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
587,20
Економія при броні: -125,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
606,16
Економія при броні: -40,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
587,20
Економія при броні: -125,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
587,20
Економія при броні: -125,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
587,20
Економія при броні: -125,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
587,20
Економія при броні: -125,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
576,50
Економія при броні: -31,34 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
584,39
Економія при броні: -39,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
587,20
Економія при броні: -125,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
582,47
Економія при броні: -37,31 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс
569,87
Економія при броні: -24,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Ентерол® Імуно капсули №30
Біокодекс