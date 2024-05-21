Альпетонін може бути використаний, як додаткове джерело мелатоніну, що сприяє підтримці здорового сну при ускладненому засинанні, частому нічному пробудженні та інших розладах сну, розладу циркадного ритму «сон-безсоння» при зміні часових поясів та при зміні зимового та літнього часу, при стресах та психо-емоційних навантаженнях, при погіршені самопочуття та концентрації уваги, при хронічній втомі та при зменшенні розумової та фізичної працездатності та при змінах погодних умов у метеочутливих людей.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: особам старше 16 років та дорослим по 1 капсулі на добу, за 30 хв. до сну, бажано в один і той же час щодня.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Застереження до споживання: не застосовувати при підвищеній індивідуальній чутливості до будь-яких компонентів продукту, дітям віком до 16 років. При вагітності, годуванні груддю, вживанні будь-яких лікарських засобів чи наявності будь-яких захворювань слід проконсультуватися з лікарем перед вживанням дієтичних добавок. Не застосовувати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Не є лікарським засобом.

Дієтична добавка не може бути заміною різноманітного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя.