Альпетонін (Alpetonin) (563077) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Альпетонін інструкція із застосування
Характеристика
Мелатонін — фізіологічно необхідна для організму людини речовина, що виробляється в організмі людини епіфізом і регулює добові ритми сну та неспання, відповідно до зовнішнього добового ритму (пристосовуючись до зміни дня та ночі). При зменшенні кількості сонячного світла рівень мелатоніну зростає і навпаки. У дорослих людей від 20 років ендогенна продукція мелатоніну значно знижується. Основний механізм дії мелатоніну — здатність забезпечити фізіологічну зміну безсоння та сну, циркадних ритмів через нейрогуморальні механізми центральної нервової системи, підтримка при розладах циркадного ритму, зміні часових поясів, зимового та літнього часу, а також при зміні погодних умов у метеочутливих людей, підвищення розумової і фізичної працездатності, зменшення проявів стресових реакцій. Він не викликає звикання, забезпечує легке пробудження і не знижує концентрацію уваги.
Мелатонін має антиоксидантні та імуностимулюючі властивості, що обумовлює його мембраностабілізуючу дію. Нормалізує проникність судинної стінки і збільшує її резистентність, поліпшує мікроциркуляцію.
Рекомендації з вживання
Альпетонін може бути використаний, як додаткове джерело мелатоніну, що сприяє підтримці здорового сну при ускладненому засинанні, частому нічному пробудженні та інших розладах сну, розладу циркадного ритму «сон-безсоння» при зміні часових поясів та при зміні зимового та літнього часу, при стресах та психо-емоційних навантаженнях, при погіршені самопочуття та концентрації уваги, при хронічній втомі та при зменшенні розумової та фізичної працездатності та при змінах погодних умов у метеочутливих людей.
Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: особам старше 16 років та дорослим по 1 капсулі на добу, за 30 хв. до сну, бажано в один і той же час щодня.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.
Застереження до споживання: не застосовувати при підвищеній індивідуальній чутливості до будь-яких компонентів продукту, дітям віком до 16 років. При вагітності, годуванні груддю, вживанні будь-яких лікарських засобів чи наявності будь-яких захворювань слід проконсультуватися з лікарем перед вживанням дієтичних добавок. Не застосовувати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.
Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
Дієтична добавка не може бути заміною різноманітного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці у сухому, віддаленому від світла та тепла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.