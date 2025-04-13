Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

Карсілібум форте (Kapsilibum forte)

КарСілібум форте капсули №30
Ціни в Київ
від 225,00 грн
В 39 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Здравофарм
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки