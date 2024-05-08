Активні речовини — “Р”РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ* (SILYBUM MARIANUM*&) РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ* (SILYBUM MARIANUM*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 8 препаратів Плитка Список Розторопші плоди Плоди, 200 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 В 291 аптеці від 72,73 грн Ціни в аптеках Розторопші плоди Плоди, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола В 210 аптеках від 58,67 грн Ціни в аптеках Розторопші плоди Плоди, 100 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 В 154 аптеках від 90,00 грн Ціни в аптеках Розторопші плоди Плоди, 200 г, пачка, тм айві, тм айві, № 1 В 6 аптеках від 45,67 грн Ціни в аптеках Розторопші плоди Плоди, 100 г, пачка, тм айві, тм айві, № 1 В 3 аптеках від 24,99 грн Ціни в аптеках Розторопші плоди Плоди, 100 г, пачка, тм ecocode, тм ecocode, № 1 В 91 аптеці інших міст від 18,95 грн Ціни в інших містах Розторопші плоди Плоди, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Фітофарм Немає в наявності Ціни в аптеках Розторопші плоди Плоди, 200 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ*