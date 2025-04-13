Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

Карсілібум (Kapsilibum)

КарСілібум капсули 70 мг №30
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Здравофарм
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
70 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки