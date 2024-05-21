Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинS.B.-Вітамін В6 (S.B.-Vitamin B6) S.B.-Вітамін В6 (S.B.-Vitamin B6) (562844) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 240 шт, 10 мг Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Кройтерхауз Санкт Бернхард Форма випуску Таблетки Дозування 10 мг Кількість штук в упаковці 240 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин