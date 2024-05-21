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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинS.B.-Вітамін В6 (S.B.-Vitamin B6)

S.B.-Вітамін В6 (S.B.-Vitamin B6) (562844) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
S.B.-Вітамін В6 (S.B.-Vitamin B6)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
240 шт, 10 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
10 мг
Кількість штук в упаковці
240 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин