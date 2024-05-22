Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяБіфас міцелярна вода (Byphasse micellar water) Біфас міцелярна вода (Byphasse micellar water) (562790) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 232,21 грн Без рецепта 1 шт від 232,21 грн 1 шт від 233,21 грн 1 шт від 117,78 грн В наявності в 155 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 500 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя