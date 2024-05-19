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Byphasse міцелярна вода для очищення обличчя для сухої, чутливої та інтолерантної шкіри 100 мл - Київ (910272) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
136,03 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (2)
129,55 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
133,44 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
129,55 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
136,03 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
142,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (1)
136,03 грн
Аптекар
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Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Всього: упаковка (2)
117,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (2)
142,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (2)
129,55 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
117,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лугова (Оболонський), 12
Всього: упаковка (1)
142,50 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
129,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
129,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Виговського Івана, 10-М
Всього: упаковка (2)
142,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
Всього: упаковка (1)
117,78 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Всього: упаковка (1)
133,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (1)
149,36 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
135,45 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
Всього: упаковка (1)
129,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Толстого Льва, 94
Всього: упаковка (1)
142,50 грн