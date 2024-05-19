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Byphasse міцелярна вода з активованим вугіллям 500 мл - Київ (875781) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
295,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
379,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
381,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
294,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
296,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
292,97 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
382,18 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (2)
365,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (2)
324,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
365,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
365,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
378,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
269,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (2)
293,65 грн