Середньої жорсткості

Зубна щітка Бетадент (Toothbrush Betadent)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
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Зубна щітка Betadent medium
Зубна щітка Betadent medium
№1
Betafarma
від 142,22 грн
в 17 аптеках
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Зубна щітка Betadent extra soft
Зубна щітка Betadent extra soft
№1
Betafarma
від 142,45 грн
в 16 аптеках
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Ціни в Київ
від 142,22 грн
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Характеристики
Виробник
Betafarma
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби