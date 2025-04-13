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Зубна щітка Бетадент (Toothbrush Betadent)
2 препарати
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Зубна щітка Betadent medium
№1
Betafarma
від
142,22
грн
в 17 аптеках
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Зубна щітка Betadent extra soft
№1
Betafarma
від
142,45
грн
в 16 аптеках
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Ціни в
Київ
від
142,22
грн
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Характеристики
Виробник
Betafarma
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.1.1. М'які
4.1.4.1.2. Середньої жорсткості
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