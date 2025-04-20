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Зубна щітка Бетадент (Toothbrush Betadent)
Зубна щітка Бетадент (Toothbrush Betadent)
Львів
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
94,90
грн
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Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
125,40
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Бродівська, 2-В
64.1 км
Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
126,20
грн
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Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
126,20
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
66.2 км
Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
109,10
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 56-А
69.1 км
Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
126,20
грн
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Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
126,20
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
146,30
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
142,47
грн
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Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
143,44
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
91.8 км
Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
94,90
грн
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Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
146,30
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
93.8 км
Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
124,50
грн
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Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
146,30
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 12
96.1 км
Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
143,38
грн
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Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
143,46
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
99.0 км
Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
124,50
грн
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Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
124,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 17
99.2 км
Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
124,50
грн
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Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
124,50
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 26
104.2 км
Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
142,67
грн
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Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
142,70
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
109.4 км
Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
123,70
грн
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Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
146,30
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Локачі, вул. Франка Івана, 19
109.9 км
Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
125,40
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
113.3 км
Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
142,99
грн
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Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
143,34
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 33-А
113.5 км
Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
126,20
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Луцька, 2
113.8 км
Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
146,30
грн
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Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
146,30
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
142,90
грн
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Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
143,01
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Устилуг, вул. Володимирська, 48
114.0 км
Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
96,20
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 2
114.0 км
Зубна щітка Betadent medium №1
Betafarma
123,70
грн
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Зубна щітка Betadent extra soft №1
Betafarma
146,30
грн
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