функціональні властивості. В етіології патологічних процесів, що призводять до порушення сечовипускання у чоловіків, больових відчуттів та порушення статевої функції, суттєву роль відіграє збільшення утворення андрогену дигідротестостерону (ДГТ), що спричиняє ріст тканини передміхурової залози, шляхом зв’язування з цитоплазматичними рецепторами андрогену. ДГТ утворюється із тестостерону шляхом активації ферменту 5-α-редукгази та активації α-адренорецепторів, що збільшують концентрацію іонів кальцію всередині клітини, та призводять до скорочення гладкої мускулатури.

Функціональні властивості дієтичної добавки Вогер обумовлені фізіологічною активністю біологічно активних речовин, що входять до її складу: жирних кислот (лауринова, міристинова, олеїнова, пальмітинова, стеаринова, лінолева) і фітостеролів (β-ситостерол, кампестерол, стигмастерол), курбітину та жирної олії, цинку, гіпоксозиду, аглікону та рооперолу, вітамінів (К, С, В 2 , В З , каротиноїдів), хлорофілу, дубильних речовин, органічних кислот, флавоноїдів, макро- та мікроелементів (Si, Fe, Са, Си, К, Мп, В, Ті, Ni), пентациклічних тритерпенів, n-докозанолу та тетракозанолу.

Біологічно активні речовини, що входять до складу Вогер, володіють протизапальними, антиандрогенними та антиестрогенними властивостями. Вони здатні зменшувати рівень глобуліну, що зв’язує статеві гормони. Найважливішими складовими фітотерапіїє фітостероли, β-ситостерол, жирні кислоти та лекгини. Ці речовини пригнічують ароматазу, ліпооксигеназу та фактор росту, що стимулюють проліферацію клітин передміхурової залози. В тому числі пригнічують α-адренорецептори, 5-α-редукгазу, мускаринові холінорецептори, рецептори дигідропіридину або ванілоідні рецептори та нейтралізують вільні радикали.

Біологічно активні речовини, що входять до складу Вогер, зменшують патологічні процеси передміхурової залози, які супроводжуються частими позивами до сечовипускання, особливо в нічний час, слабким або переривчастим сечовипусканням, відчуттям неповністю випорожненого сечового міхура, дискомфортом, в тому числі під час сечовипускання, дискомфортними відчуттями внизу живота або в області промежини, та порушенням статевої функції.

До складу Вогер входять всі компоненти, перелічені в розділі Фітотерапія Рекомендацій з лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози Європейської Асоціації Урологів 2019 року:

Екстракт плодів Со Пальметто (Serenoa repens) містить 45% жирних кислот (лауринова, міристинова, олеїнова, пальмітинова, стеаринова, лінолева) і фітостероли (β-ситостерол, кампестерол, стигмастерол).

Со Пальметто покращує показники сечових симптомів, симптоми та показники потоку сечі за шкалою IPSS. Сприяє блокуванню 5-α-редуктази та пригніченню зв’язування дегідротестостерону з рецепторами простати. Антипроліферативний ефект обумовлений пригніченням активності ферментів 5-α-редуктази та ароматази.

Екстракт Со Пальметто відноситься до лідерів серед рослинних засобів, що пригнічують розвиток набряку, запалення в простаті та зменшують розміри передміхурової залози. Численні клінічні дослідження екстракту Со Пальметто в Німеччині, Англії, США та інших країнах показали його високу ефективність при хронічному простатиті. Відсутність небажаних дій дозволяє застосовувати екстракт Со Пальметто протягом тривалого часу, не побоюючись шкідливих для організму наслідків. Крім того, екстракт Со Пальметто сприятливо впливає на стан шкіри та волосся, блокуючи 5-α-редукгазу 2 типу, що є ключовою ланкою в розвитку андрогенної алопеції (випадіння волосся) і вугрової висипки.

Екстракт плодів Со Пальметто призводить до зменшення розміру передміхурової залози та поліпшення симптоматики. Сприяє зупинці перетворення тестостерону в дигідротестостерон, тобто усуненню провідної причини розвитку доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ).

Екстракт насіння гарбуза (Cucurbita moschata) містить аміносполуку кукурбітин та жирні олії, які мають протизапальні, відновлювальні, антиоксидантні, імуномодулюючі, регенеративні та антипаразитарні властивості.

Вживання продуктів гарбуза супроводжується зменшенням об’єму передміхурової залози, шляхом протизапального та антиандрогенного ефектів, зниженням активності детрузора, поліпшенням показників міжнародної шкали симптомів передміхурової залози (IPSS), параметрів урофлоуметрії і якості життя (QoL). Насіння гарбуза також є потужним джерелом цинку, який відіграє важливу роль у функціонуванні сечостатевої системи у чоловіків, сприяє підсиленню статевої функції та нормалізації функціонального стану передміхурової залози при простатиті та аденомі.

Екстракт бульби африканської картоплі (Hypoxis hemerocallidea) сприяє підсиленню дії Co Пальметто. Кореневище рослини африканської картоплі (Hypoxis hemerocallidea) відоме своїм традиційним використанням при лікуванні ДГПЗ та інших захворювань сечостатевої системи, в тому числі при інфекціях сечового міхура.

Екстракт, отриманий з бульби африканської картоплі, має основну біоакгивну сполуку гіпоксозид, аглікон і рооперол та дає найбільш вагомі докази ефективності та безпеки у нормалізації функціонального стану при ДГПЗ.

Екстракт кореня кропиви дводомної (Urtica dloica) містить комплекс біологічно активних сполук, серед яких вітаміни (К, С, В 2 , В З , каротиноїди), хлорофіл, дубильні речовини, органічні кислоти, флавоноїди, макро- та мікроелементи (Si, Fe, Са, Си, К, Мп, В, Ті, Ni).

Він сприяє підвищенню рівня гемоглобіну, зниженню рівня глюкози в крові, нормалізації ліпідного обміну та підвищенню загального тонусу організму. Екстракт кореня кропиви дводомної сприяє зменшенню набряку і перешкоджає процесу збільшення передміхурової залози.

Екстракт кори африканської сливи (Prunus africana) містить низку біологічно активних речовин (фітостероли, пентациклічні тритерпени, n-докозанол та тетракозанол), які мають протизапальні та протинабрякові властивості, завдяки пригніченню продукції простагландину, зниженню рівня пролакгину в передміхуровій залозі.

На основі доклінічних досліджень було висунуто кілька механізмів дії, включаючи інгібування 5-α-редукгази, α-адренергічний антагонізм, інгібування дигідротестостерону і рецепторів, що сприяють зменшенню проліферації тканин передміхурової залози.

Пилок жита (Secale cereale) має ряд ефектів, включаючи розслаблення уретри та сечового міхура, розслаблення гладких м’язів через антагонізм α-адренергічних рецепторів.

До додаткових механізмів відносяться індукція апоптозу в клітинах епітелію передміхурової залози та гальмування біосинтезу простагландинів та лейкотрієнів.

Шляхом протизапального ефекту, пилок жита зменшує розмір передміхурової залози при ДГПЗ, простатиті та простатодинії, покращуючи такі симптоми як нікгурія та часті позиви до сечовипускання.