повідомляли про випадки тяжких шкірних реакцій після застосування амброксолу, таких як мультиформна еритема, синдром Стівенса — Джонсона/токсичний епідермальний некроліз (синдром Лайєлла) та гострий генералізований екзентематозний пустульоз. Якщо наявні симптоми або ознаки прогресуючого шкірного висипу (іноді пов’язаного з пухирцями та ураженнями слизової оболонки), слід негайно припинити застосування амброксолу і звернутися за медичною допомогою. Здебільшого їх можна було пояснити тяжкістю перебігу основного захворювання у пацієнтів та/або одночасним застосуванням іншого препарату. Також на початковій стадії синдрому Стівенса — Джонсона або синдрому Лайєлла у пацієнтів можуть відмічати неспецифічні, подібні до ознак початку грипу симптоми, такі як пропасниця, ломота, риніт, кашель і біль у горлі. Помилково у разі таких неспецифічних, подібних до ознак початку грипу симптомах іноді застосовують симптоматичне лікування препаратами, які призначають при кашлі і застуді.

Оскільки Флавамед® Форте може посилити секрецію мокроти, його слід з обережністю застосовувати у разі порушення бронхіальної моторики та посилення секреції слизу (наприклад при такому рідкісному захворюванні, як первинна циліарна дискінезія).

Пацієнтам з порушеною функцією нирок або тяжкими печінковими порушеннями слід приймати Флавамед® Форте тільки після консультації з лікарем. Якщо амброксол застосовують у осіб з тяжкою нирковою недостатністю, він, як і будь-яка інша активна речовина, метаболізується печінкою та потім виводиться нирками, при цьому накопичуються печінкові метаболіти.

Флавамед® Форте містить 7 г сорбіту на кожну максимальну рекомендовану добову дозу (20 мл).

Пацієнтам з рідкісною спадковою непереносимістю фруктози не слід приймати цей препарат. Якщо у хворого встановлено непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Флавамед® Форте не містить цукру.

Не містить алкоголю.

Оскільки муколітичні засоби можуть пошкоджувати слизовий бар’єр оболонки шлунка, амброксол слід застосовувати з обережністю у пацієнтів з виразкою шлунка та дванадцятипалої кишки в анамнезі.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Амброксолу гідрохлорид проникає через плацентарний бар’єр. Не виявлено прямих або непрямих шкідливих впливів на перебіг вагітності, розвиток ембріона/плода, пологи чи постнатальний розвиток.

Повідомляли про застосування препарату після 28-го тижня вагітності, під час якого не виявлено жодного шкідливого впливу на плід.

Однак потрібно дотримуватися звичних застережних заходів стосовно прийому ліків у період вагітності. Особливо в І триместр вагітності не рекомендується застосовувати Флавамед® Форте.

Амброксолу гідрохлорид проникає у грудне молоко. Хоча не очікується небажаного впливу, Флавамед® Форте не рекомендується застосовувати у період годування грудьми.

Діти. Препарат можна застосовувати у педіатричній практиці. У дітей віком до 2 років застосовувати за призначенням лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Немає даних щодо впливу на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Досліджень впливу на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами не проводили.