фармакодинаміка. Діюча речовина Флавамеду Форте — амброксолу гідрохлорид — збільшує секрецію дихальних шляхів. Амброксол посилює виділення легеневого сурфактанта шляхом прямого впливу на пневмоцит ІІ типу в альвеолах та клітинах Клара у бронхіолах, а також стимулює циліарну активність, внаслідок чого знижується в’язкість слизу, його виділення та виведення (покращення мукоциліарного кліренсу). Покращення мукоциліарного кліренсу було продемонстровано під час клініко-фармакологічних досліджень.

Активація секреції рідини і збільшення мукоциліарного кліренсу полегшують виведення слизу та зменшують вираженість кашлю.

Місцевий анестезувальний ефект амброксолу гідрохлориду пояснюється його властивостями блокування натрієвих каналів, що спостерігали на моделі кролячого ока. Дослідження in vitro показали, що амброксолу гідрохлорид блокує нейронні натрієві канали; зв’язування було оборотним і залежало від концентрації.

Амброксолу гідрохлорид продемонстрував протизапальний вплив in vitro. У дослідженнях in vitro виявили, що амброксолу гідрохлорид значно зменшує вивільнення цитокіну з мононуклеарних і поліморфнонуклеарних клітин крові та тканин.

Фармакологічні властивості, що зумовлюють швидке зменшення вираженості болю та пов’язаного з ним дискомфорту у носовій порожнині, у ділянці вуха і трахеї при вдиханні повітря, відповідають даним допоміжного спостереження симптомів у клінічних дослідженнях ефективності амброксолу гідрохлориду при лікуванні пацієнтів із захворюваннями верхніх відділів дихальних шляхів.

Після застосування амброксолу гідрохлориду підвищуються концентрації антибіотиків (амоксициліну, цефуроксиму, еритроміцину та доксицикліну) у бронхолегеневому секреті та у мокроті.

Фармакокінетика. Абсорбція амброксолу гідрохлориду швидка і досить повна, з лінійною залежністю від дози в терапевтичному діапазоні. C max у плазмі крові досягаються через 1–2,5 год при пероральному застосуванні лікарських форм швидкого вивільнення.

Розподіл. При пероральному застосуванні розподіл амброксолу гідрохлориду з крові до тканин швидкий і виражений, з найвищою концентрацією активної речовини в легенях. Об’єм розподілу при пероральному застосуванні становить 552 л. У плазмі крові у терапевтичному діапазоні приблизно 90% препарату зв’язується з білками.

Метаболізм та виведення. Близько 30% дози після перорального застосування виводиться через пресистемний метаболізм. Амброксолу гідрохлорид метаболізується головним чином у печінці шляхом глюкуронізації і розщеплення до дибромантранілової кислоти (приблизно 10% дози). Клінічні дослідження показали, що CYP 3A4 відповідає за метаболізм амброксолу гідрохлориду до дибромантранілової кислоти.

За 3 дні перорального застосування близько 6% дози виводяться разом із сечею у незміненій формі, у той час як приблизно 26% дози — у кон’югованій формі.

Т ½ з плазми крові становить близько 10 год. Загальний кліренс знаходиться у межах 660 мл/хв разом з нирковим кліренсом, що становить приблизно 8% від загального кліренсу. Через 5 днів близько 83% загальної дози виводиться із сечею.

Фармакокінетика в особливих груп хворих. У пацієнтів з порушенням функції печінки виведення амброксолу гідрохлориду зменшене, що зумовлює в 1,3–2 рази вищий рівень у плазмі крові.

Оскільки терапевтична амплітуда амброксолу гідрохлориду достатньо широка, змінювати дозування не потрібно.

Вік та стать не мають клінічно значущого впливу на фармакокінетику амброксолу гідрохлориду, тому будь-яка корекція дози не потрібна.

Прийом їжі не впливає на біодоступність амброксолу гідрохлориду.