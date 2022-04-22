торасемід не слід призначати в таких випадках:

– подагра;

– аритмії серця (наприклад, синоатріальна блокада, атріовентрикулярна блокада ІІ та ІІІ ступенів);

– патологічні зміни кислотно-лужного балансу;

– супутня терапія зі застосуванням препаратів літію, аміноглікозидів або цефалоспоринів;

– патологічні зміни картини крові (наприклад, тромбоцитопенія або анемія у пацієнтів без ниркової недостатності);

– ниркова недостатність, спричинена нефротоксичними речовинами;

– діти і підлітки (віком до 18 років).

У зв’язку з можливим підвищенням концентрації глюкози в крові у пацієнтів з латентним або явним цукровим діабетом необхідна ретельна перевірка метаболізму вуглеводів. Особливо на початку лікування та у пацієнтів літнього віку необхідно звертати особливу увагу на появу симптомів втрати електролітів та згущення крові. При тривалому застосуванні торасеміду потрібен регулярний контроль електролітного балансу, зокрема калію, у сироватці крові. Також необхідно регулярно контролювати рівень глюкози, сечової кислоти, сечовини, креатиніну та ліпідів у крові, а також картину крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити).

Наслідки неналежного застосування в цілях допінгу

У разі застосування торасеміду можливі позитивні результати при проведенні допінг-тестів.

Неможливо спрогнозувати вплив лікарського засобу Діорен на стан здоров’я, якщо його застосовують неправильно, тобто з метою допінгу, у цьому випадку не можна виключити можливу шкоду для здоров’я.

Допоміжні речовини

Препарат Діорен містить лактозу, тому пацієнтам із рідкісною спадковою непереносимістю галактози, дефіцитом лактази або синдромом мальабсорбції глюкози-галактози препарат не призначати. Якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність . Достовірні дані щодо впливу торасеміду на вагітних жінок відсутні або обмежені.

Наявна інформація щодо репродуктивної токсичності торасеміду, отримана в експериментах на тваринах. Крім того, у дослідженнях на тваринах було доведено, що торасемід проникав через плацентарний бар’єр. Препарат Діорен не рекомендовано приймати під час вагітності, а також жінкам, здатним до народження дітей, якщо ці жінки не використовують засоби контрацепції.

У зв’язку з вищенаведеним торасемід застосовується у період вагітності лише за життєвими показаннями та в мінімально можливій ефективній дозі.

Діуретики непридатні для стандартної схеми лікування артеріальної гіпертензії або набряків у вагітних, оскільки вони здатні знижувати перфузію плацентарного бар’єру і спричиняти токсичний вплив на внутрішньоутробний розвиток плода. Якщо торасемід застосовувати для лікування вагітних із серцевою або нирковою недостатністю, то необхідно проводити ретельний моніторинг за електролітами та гематокритом, а також за розвитком плода.

Період годування груддю . Дотепер не встановлено, чи проникає торасемід або його метаболіти у грудне молоко людей або тварин. Не можна виключити ризик застосування препарату у новонароджених/грудних дітей. Тому застосування торасеміду у період лактації протипоказано (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ). Рішення про відмову від грудного вигодовування або про скасування/припинення прийому препарату Діорен потрібно приймати з урахуванням користі грудного вигодовування для дитини і користі лікування препаратом для жінки.

Фертильність . Дослідження впливу торасеміду на фертильність у людей не проводилося. В експерименті на тваринах не було виявлено такого впливу торасеміду.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Навіть при належному застосуванні торасемід може змінювати швидкість реакції настільки, що у пацієнта знижується здатність керувати транспортними засобами, виконувати роботу з іншими механізмами чи виконувати роботу без підстраховки.

Такі зміни найбільш імовірні на початку лікування, при збільшенні дози або при заміні препарату, а також при застосуванні додаткових препаратів чи при вживанні алкоголю.