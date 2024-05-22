Брейнаксон Віта® може бути рекомендований в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело поживних речовин - вітамінів В 1 , В 6 , В 12 та цитидин-5-дифосфохоліну.

Складові Брейнаксон Віта® сприяють підтримці нормального функціонування нервової системи.

Цитиколін легко гідролізується при прийомі внутрішньо, розщеплюючись до холіну та цитидину, що забезпечує організм джерелом холіну. Це попередник нейромедіагора ацетилхоліну, який підтримує когнітивні функції: пам’ять, концентрацію, увагу, навчання та розумову діяльність.

Вітаміни В 1 , В 6 та В 12 сприяють зниженню втоми та втомлюваності, нормальній роботі нервової системи та нормальній психічній діяльності.

Спосіб вживання та рекомендована добова кількість: по 1 таблетці 1–2 рази на добу запиваючи водою або за рекомендацією лікаря.

Термін споживання: тривалість споживання узгоджувати з лікарем.

Застереження до споживання: Брейнаксон Віта® не рекомендується вживати разом з ліками, що містять центрофеноксин; при індивідуальній гіперчутливості до основних складових речовин; вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь–яких хвороб, не повинен використовуватися як заміна повноцінному раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану добову кількість. Не вживати після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.

Перед споживанням обов’язкова консультація лікаря.