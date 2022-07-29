Диметилсульфоксид (562435) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Диметилсульфоксид інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: диметилсульфоксид;
1 флакон містить диметилсульфоксиду 50 мл або 100 мл.
Лікарська форма
Рідина для зовнішнього застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: безбарвна рідина або безбарвні кристали. Гігроскопічний.
Фармакотерапевтична група
Засоби для місцевого застосування при суглобовому та м’язовому болю.
Код АТХ М02А Х03.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Диметилсульфоксид має особливість проникати крізь біологічні мембрани, включаючи бар’єри шкіри, реалізуючи таким чином свої специфічні ефекти, до яких належать протизапальний, антипіретичний, аналгетичний, антисептичний, помірний фібринолітичний. Препарат підсилює проникнення крізь непошкоджену шкіру і слизові оболонки лікарських засобів (здатність до транспортування).
Фармакокінетика.
Після аплікації розчину (90%) Диметилсульфоксиду на шкіру він виявляється у крові через 5 хвилин, досягаючи максимальної концентрації через 4–6 годин зі збереженням майже незмінного рівня протягом 1,5–3 діб. Диметилсульфоксид виділяється з сечею і калом як у незміненому вигляді, так і у вигляді диметилсульфону.
Показання
Застосовувати у складі комплексної терапії запальних захворювань опорно-рухового апарату: ревматоїдний артрит, хвороба Бехтерева, деформівний остеоартроз (при наявності ураження періартикулярних тканин); при артропатії, розтягненні сухожиль при ударі, при травматичних інфільтратах, гострих та хронічних остеомієлітах, стрептодермії, гнійних ранах, абсцесах.
Застосовується також у шкірно-пластичній хірургії — для приживлення пересаджених шкірних ауто- і гомотрансплантатів, а також для консервування шкірних гомотрансплантатів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до лікарського засобу. Серцево-судинна недостатність, виражений атеросклероз, стенокардія, інфаркт міокарда, порушення функції нирок або печінки, інсульт, коматозні стани, глаукома, катаракта.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Диметилсульфоксид посилює дію етанолу (алкоголь гальмує виведення препарату) та інсуліну, кислоти ацетилсаліцилової, бутадіону; препаратів дигіталісу, хінідину, нітрогліцерину, антибіотиків (стрептоміцину, мономіцину тощо), хлорамфеніколу, рифампіцину, гризеофульвіну, посилює чутливість організму до засобів для наркозу. Слід врахувати посилення препаратом як специфічної активності, так і токсичності лікарських засобів. Можна застосовувати разом з нестероїдними протизапальними засобами у комплексній терапії деформівного остеоартрозу і ревматоїдного артриту; в комбінації з антимікробними засобами місцевої дії (лінімент синтоміцину) — для лікування стрептодермії.
Особливості застосування
Не наносити на ушкоджену шкіру та шкіру з проявами алергії. Не наносити на шкіру обличчя.
Перед застосуванням лікарського засобу необхідно провести пробу на чутливість. Для цього на шкіру наносять невелику кількість розчину за допомогою ватного тампона. Різке почервоніння і свербіж шкіри після нанесення диметилсульфоксиду свідчать про індивідуальну підвищену чутливість до препарату.
Пацієнти літнього віку можуть застосовувати препарат після попередньої консультації з лікарем.
Не допускати потрапляння препарату на слизові оболонки та в очі. При випадковому потраплянні препарату в очі їх слід негайно промити проточною водою.
При температурі нижче 18 °С можлива кристалізація диметилсульфоксиду, що не впливає на якість препарату. Щоб розплавити кристали, слід обережно розігрівати флакон із препаратом на водяній бані (температура води майже 60 °С). Не кип’ятити!
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу — це може зашкодити здоров’ю.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб протипоказаний до застосування у період вагітності. Під час лікування диметилсульфоксидом слід припинити годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Слід застосовувати з обережністю, враховуючи вплив на центральну нервову систему, зокрема ймовірність виникнення запаморочення.
Спосіб застосування та дози
Застосовують у вигляді водних розчинів (30–50% концентрації) для компресів, тампонів.
Марлеві серветки, змочені розчином диметилсульфоксиду, накладають на ушкоджені ділянки, захоплюючи прилеглі здорові ділянки шкіри, на 20–30 хв 1 раз на день. Поверх серветки накладають поліетиленову плівку та бавовняну або лляну тканину.
При дифузних стрептодерміях рекомендуються компреси з 40–90% розчином диметилсульфоксиду.
При гнійничкових захворюваннях шкіри застосовують 40% розчин.
У шкірно-пластичній хірургії застосовують пов’язки з 10–20% розчином препарату на пересаджені шкірні ауто- і гомотрансплантати безпосередньо після операцій і у наступні дні післяопераційного періоду до стійкого приживлення трансплантата.
Як консервувальний засіб для зберігання шкірних гомотрансплантатів застосовують 5% розчин диметилсульфоксиду у розчині Рінгера.
Рекомендації щодо приготування водних розчинів препарату вказаних концентрацій
|Концентрація розчину,%
|Кількість препарату в об’ємних частинах
|Кількість води в об’ємних частинах
|10
20
30
40
50
90
|1
1
3
2
1
9
|9
4
7
3
1
1
Діти
Не застосовувати лікарський засіб дітям віком до 12 років.
Передозування
Передозування диметилсульфоксиду може спричинити виникнення алергічних реакцій (кропив’янка, набряк) та посилення проявів побічної дії, що потребує припинення застосування лікарського засобу та проведення симптоматичної терапії.
Побічні реакції
Диметилсульфоксид зазвичай добре переноситься, але у деяких хворих можливі:
з боку імунної системи: алергічні реакції, включаючи дерматити, шкірний висип, ангіоневротичний набряк, свербіж, печіння, гіперемію шкіри, еритему, сухість шкіри;
з боку шлунково-кишкового тракту: нудота, блювання, діарея;
з боку центральної і периферичної нервової системи: головний біль, запаморочення, безсоння, адинамія;
з боку органів дихання: бронхоспазм.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 мл або по 100 мл у флаконах скляних або полімерних.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «МЕДЛЕВ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 49000, місто Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 171 (корп. Б-1, К-1).