Гепавіста Детокс (Hepavista Detox) (562401) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Гепавіста Детокс інструкція із застосування
Характеристика
S-аденозил-L-метіонін (адеметіонін) — біологічна речовина, що входить до складу всіх тканин і рідких середовищ організму та бере участь у більш ніж 40 біохімічних реакціях, найважливіші серед яких: трансметилювання — перенос метильних груп для синтезу фосфоліпідів, гормонів, нейромедіаторів; трансульфурування — участь у синтезі цистеїну, таурину, глутатіону (одного з найважливіших антиоксидантів), коензиму А, амінопропілірування — участь у синтезі поліамінів, що стимулюють регенерацію клітин, проліферацію гепатоцитів.
S-аденозил-L-метіонін має ліпотропну дію, і його рівень впливає на стан антиоксидантної, дезінтоксикаційної та регенеруючої функцій печінки. Відмічено протизапальну й знеболювальну дію S-аденозил-L-метіоніну.
Найбільшу кількість адеметіоніну синтезують клітини печінки й мозку. Порушення функцій печінки супроводжується зниженням рівня S-аденозил-L-метіоніну. Це проявляється підвищенням чутливості клітин до дії вільних радикалів, токсичних речовин, порушенням відновлення клітин, роботи печінки й мозку, енергетичним виснаженням. Також знижений рівень S-аденозил-L-метіоніну спостерігається у людей, що страждають депресивними розладами. Адеметіонін бере участь у реакціях синтезу біологічних поліамінів, що відіграють важливу роль у передачі нейрогуморальних сигналів і регенерації нервів, стимулює утворення нейромедіаторів, отже, забезпечує швидкість реакції, активізацію розумової діяльності, поліпшення настрою, проявляючи антидепресантну активність.
Глутатіон — трипептид, що є природним компонентом клітин усіх тканин організму. У його склад входять 3 амінокислоти: глутамін, цистеїн та гліцин. Завдяки широкому спектру внутрішньоклітинних функцій глутатіон є центральною ланкою гомеостатичних систем організму, які відіграють першорядну роль у формуванні резистентності до агресивних факторів навколишнього середовища, виступаючи як один із головних внутрішньоклітинних антиоксидантів з потужною детоксикаційною дією.
Цей трипептид відновлює більш ніж 300 окислених субстанцій, зокрема, зв’язує вільні радикали, відновлює продукти перекисного окислення ліпідів, фосфоліпідів мембран, білків, нуклеїнових кислот і виводить їх з організму у вигляді нетоксичних кон’югатів, відновлює інші антиоксиданти (вітаміни С і Е). Глутатіон нейтралізує токсини в ШКТ до їх абсорбції, а також виводить токсини і хімічні речовини, які вже абсорбувалися і циркулюють в організмі. Крім того, глутатіон має імуномодуюючі властивості, зокрема активує природні кілери (NK-клітини) і модулює функціональну активність Т-лімфоцитів.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка до раціону харчування — джерело коферменту S-аденозилметіоніну та трипептиду глутатіону; сприяє нормалізації функціонування печінки та жовчних шляхів, покращенню травлення. Зміцнює імунітет та підвищує витривалість організму, особливо в період інтенсивних фізичних та психо-емоційних навантажень. Має антиоксидантні властивості, покращує настрій.
Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
СПОСІБ ВЖИВАННЯ:
Дорослим по 1 таблетці 2 рази на добу за 1 год до або 2 год після прийому їжі, запиваючи склянкою води (200 мл). Курс вживання можна проводити 2 рази на рік або за рекомендацією лікаря.
Термін вживання: 4-6 тижнів. В подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.
Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Перед вживанням рекомендовано порадитися з лікарем.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до компонентів, період вагітності та годування груддю.
Умови зберігання
в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C.