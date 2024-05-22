S-аденозил-L-метіонін (адеметіонін) — біологічна речовина, що входить до складу всіх тканин і рідких середовищ організму та бере участь у більш ніж 40 біохімічних реакціях, найважливіші серед яких: трансметилювання — перенос метильних груп для синтезу фосфоліпідів, гормонів, нейромедіаторів; трансульфурування — участь у синтезі цистеїну, таурину, глутатіону (одного з найважливіших антиоксидантів), коензиму А, амінопропілірування — участь у синтезі поліамінів, що стимулюють регенерацію клітин, проліферацію гепатоцитів.

S-аденозил-L-метіонін має ліпотропну дію, і його рівень впливає на стан антиоксидантної, дезінтоксикаційної та регенеруючої функцій печінки. Відмічено протизапальну й знеболювальну дію S-аденозил-L-метіоніну.

Найбільшу кількість адеметіоніну синтезують клітини печінки й мозку. Порушення функцій печінки супроводжується зниженням рівня S-аденозил-L-метіоніну. Це проявляється підвищенням чутливості клітин до дії вільних радикалів, токсичних речовин, порушенням відновлення клітин, роботи печінки й мозку, енергетичним виснаженням. Також знижений рівень S-аденозил-L-метіоніну спостерігається у людей, що страждають депресивними розладами. Адеметіонін бере участь у реакціях синтезу біологічних поліамінів, що відіграють важливу роль у передачі нейрогуморальних сигналів і регенерації нервів, стимулює утворення нейромедіаторів, отже, забезпечує швидкість реакції, активізацію розумової діяльності, поліпшення настрою, проявляючи антидепресантну активність.

Глутатіон — трипептид, що є природним компонентом клітин усіх тканин організму. У його склад входять 3 амінокислоти: глутамін, цистеїн та гліцин. Завдяки широкому спектру внутрішньоклітинних функцій глутатіон є центральною ланкою гомеостатичних систем організму, які відіграють першорядну роль у формуванні резистентності до агресивних факторів навколишнього середовища, виступаючи як один із головних внутрішньоклітинних антиоксидантів з потужною детоксикаційною дією.

Цей трипептид відновлює більш ніж 300 окислених субстанцій, зокрема, зв’язує вільні радикали, відновлює продукти перекисного окислення ліпідів, фосфоліпідів мембран, білків, нуклеїнових кислот і виводить їх з організму у вигляді нетоксичних кон’югатів, відновлює інші антиоксиданти (вітаміни С і Е). Глутатіон нейтралізує токсини в ШКТ до їх абсорбції, а також виводить токсини і хімічні речовини, які вже абсорбувалися і циркулюють в організмі. Крім того, глутатіон має імуномодуюючі властивості, зокрема активує природні кілери (NK-клітини) і модулює функціональну активність Т-лімфоцитів.