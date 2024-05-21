дорослим по 15 мл 1 раз на добу, у першій половині дня, під час прийому їжі, запиваючи водою.

Тривалість курсу — 8–10 тиж.

Курс можна повторювати 2–3 рази на рік.

За призначенням лікаря дози та термін вживання може бути змінено.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Не є лікарським засобом.

Перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.