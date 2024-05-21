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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуАгіал (Agial)

Агіал (Agial) (562376) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Агіал (Agial)
Ціна в місті Київ
від 538,30 грн
Без рецепта
1 шт від 538,30 грн
В наявності в 19 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату

Агіал інструкція із застосування

Характеристика

джерело біологічно активних речовин; сприяє нормалізації функціонування опорно-рухового апарату, підтримці функції суглобів та відновленню хрящової тканини.

Рекомендації з вживання

дорослим по 15 мл 1 раз на добу, у першій половині дня, під час прийому їжі, запиваючи водою.
Тривалість курсу — 8–10 тиж.
Курс можна повторювати 2–3 рази на рік.
За призначенням лікаря дози та термін вживання може бути змінено.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Не є лікарським засобом.
Перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.

Протипоказання

вагітність та період лактації, діти; індивідуальна чутливість до окремих компонентів.

Умови зберігання

строк придатності: 36 місяців з дати виробництва. Після відкриття флакон потрібно зберігати в холодильнику. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Агіал
Агіал сироп флакон 200 мл, №1
від 538,30 грн
В наявності в 19 аптеках
Ціни в аптеках
Агіал
Агіал сироп флакон 200 мл, №1
від 538,30 грн
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