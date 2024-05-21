Агіал (Agial) (562376) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 538,30 грн
Без рецепта
Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
200 мл
Агіал інструкція із застосування
Характеристика
джерело біологічно активних речовин; сприяє нормалізації функціонування опорно-рухового апарату, підтримці функції суглобів та відновленню хрящової тканини.
Рекомендації з вживання
дорослим по 15 мл 1 раз на добу, у першій половині дня, під час прийому їжі, запиваючи водою.
Тривалість курсу — 8–10 тиж.
Курс можна повторювати 2–3 рази на рік.
За призначенням лікаря дози та термін вживання може бути змінено.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Не є лікарським засобом.
Перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
вагітність та період лактації, діти; індивідуальна чутливість до окремих компонентів.
Умови зберігання
строк придатності: 36 місяців з дати виробництва. Після відкриття флакон потрібно зберігати в холодильнику. Зберігати у недоступному для дітей місці.
від 538,30 грн
Агіал сироп флакон 200 мл, №1
від 538,30 грн