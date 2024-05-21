Арацин B (Aracin B) (562331) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Арацин B інструкція із застосування
Характеристика
джерело біологічно активних речовин; сприяє нормалізації функціонування нервової системи, покращенню психоемоційного стану та підвищенню витривалості організму при високому психічному навантаженні; запобігає виникненню дратівливості та занепокоєння; покращує процес засинання та якість сну.
Рекомендації з вживання
дорослим по 10 мл один раз на добу (на ніч), після вживання їжі, запиваючи водою.
Тривалість курсу — 14–21 день.
За призначенням лікаря дози та термін вживання може бути змінено.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Не є лікарським засобом.
Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітність та період годування грудьми, діти.
Умови зберігання
в упаковці виробника за температури 5–25 ºС у захищеному від потрапляння прямих сонячних променів місці.
Після відкриття флакон потрібно зберігати в холодильнику.
Зберігати в недоступному для дітей місці.