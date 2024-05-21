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Арацин B (Aracin B) (562331) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Арацин B (Aracin B)
Ціна в місті Київ
від 356,54 грн
Без рецепта
1 шт від 356,54 грн
В наявності в 6 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку

Арацин B інструкція із застосування

Характеристика

джерело біологічно активних речовин; сприяє нормалізації функціонування нервової системи, покращенню психоемоційного стану та підвищенню витривалості організму при високому психічному навантаженні; запобігає виникненню дратівливості та занепокоєння; покращує процес засинання та якість сну.

Рекомендації з вживання

дорослим по 10 мл один раз на добу (на ніч), після вживання їжі, запиваючи водою.
Тривалість курсу — 14–21 день.
За призначенням лікаря дози та термін вживання може бути змінено.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Не є лікарським засобом.
Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.

Протипоказання

індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітність та період годування грудьми, діти.

Умови зберігання

в упаковці виробника за температури 5–25 ºС у захищеному від потрапляння прямих сонячних променів місці.
Після відкриття флакон потрібно зберігати в холодильнику.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Арацин B
Арацин B сироп 100 мл, №1
від 356,54 грн
В наявності в 6 аптеках
Ціни в аптеках
Арацин B
Арацин B сироп 100 мл, №1
від 356,54 грн
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