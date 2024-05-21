дорослим по 10 мл один раз на добу (на ніч), після вживання їжі, запиваючи водою.

Тривалість курсу — 14–21 день.

За призначенням лікаря дози та термін вживання може бути змінено.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Не є лікарським засобом.

Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.