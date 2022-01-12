АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) (ALPE® PrimaDerm alginate (dressing)) (562013) - інструкція із застосування Медичні вироби
АЛПЕ ПримаДерм з альгінатом кальцію інструкція із застосування
Характеристика
пов’язка на основі альгінату кальцію складається з натуральних волокон, отриманих з морських водоростей, та іонів кальцію. Має хорошу біосумісність з поверхнею рани. Волокна пов’язки Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію реагують із солями натрію крові і секретом рани, перетворюючись на гідрофільний гель, що заповнює рану та підтримує у ній вологе середовище, прискорює процес загоєння. Вивільнені іони кальцію здатні активувати протромбін, що сприяє гемостатичному ефекту. Висока абсорбувальна здатність та гемостатичний ефект інгібують бактерії.
Пов’язка Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію рекомендована для прискорення процесу загоєння при трофічних і діабетичних виразках, пролежнях, абсцесах та будь-яких глибоких ранах, виразках нижніх кінцівок, післяопераційних і травматичних ранах та інших пошкодженнях шкіри з помірною або великою кількістю ексудату. Пов’язка також призначена для контролю незначних кровотеч і для підтримки аутолітичноі·обробки поверхні рани.
Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов’язка) не розроблена, не продається і не призначена для використання з іншою метою, крім того, що зазначено вище.
Рекомендації по використанню
1. При необхідності обробити рану відповідно до стандартного протоколу.
2. Очистити і змочити рану фізіологічним розчином.
3. Очистити шкіру навколо рани і ретельно її висушити.
4. Для комфорту пацієнта рекомендується видалити (зголити) зайве волосся.
5. Нанести пов’язку на поверхню рани, не перекриваючи шкіру довкола.
6. Не вдавлювати пов’язку в глибокі рани.
7. Накрити ранову поверхню із пов’язкою відповідним чином із застосуванням вторинної стандартної покривної пов’язки.
Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов’язку) можна використовувати на інфікованих ранах тільки під наглядом лікаря.
Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов’язку) не слід використовувати для ран з мінімальною кількістю ексудату.
Пов’язка може прилипати, якщо застосовувати її на сухій рані або рані з малою кількістю ексудату. Щоб легко зняти пов’язку, попередньо змочіть її стерильним фізіологічним розчином.
Пов’язка має бути видалена до проведення магнітно-резонансної·томографії.
Не використовуйте, якщо окремий індивідуальний пакет з пов’язкою пошкоджений або відкритий.
Не використовувати повторно. Повторне використання може призвести до інфікування.
Не використовувати після закінчення строку придатності, вказаного на упаковці.
Після використання пов’язку необхідно утилізувати відповідно до стандартного протоколу.
Протипоказання
Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов’язка) не призначена для хірургічної імплантації або для використання при глибоких опіках.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 30°С у сухому, захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці.