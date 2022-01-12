1. При необхідності обробити рану відповідно до стандартного протоколу.

2. Очистити і змочити рану фізіологічним розчином.

3. Очистити шкіру навколо рани і ретельно її висушити.

4. Для комфорту пацієнта рекомендується видалити (зголити) зайве волосся.

5. Нанести пов’язку на поверхню рани, не перекриваючи шкіру довкола.

6. Не вдавлювати пов’язку в глибокі рани.

7. Накрити ранову поверхню із пов’язкою відповідним чином із застосуванням вторинної стандартної покривної пов’язки.

Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов’язку) можна використовувати на інфікованих ранах тільки під наглядом лікаря.

Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов’язку) не слід використовувати для ран з мінімальною кількістю ексудату.

Пов’язка може прилипати, якщо застосовувати її на сухій рані або рані з малою кількістю ексудату. Щоб легко зняти пов’язку, попередньо змочіть її стерильним фізіологічним розчином.

Пов’язка має бути видалена до проведення магнітно-резонансної·томографії.

Не використовуйте, якщо окремий індивідуальний пакет з пов’язкою пошкоджений або відкритий.

Не використовувати повторно. Повторне використання може призвести до інфікування.

Не використовувати після закінчення строку придатності, вказаного на упаковці.

Після використання пов’язку необхідно утилізувати відповідно до стандартного протоколу.