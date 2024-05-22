Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуВітамін D3+K2 (Vitamin D3+K2) Вітамін D3+K2 (Vitamin D3+K2) (561825) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 118,00 грн Без рецепта 60 шт від 118,00 грн В наявності в 18 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Екосвіт Ойл Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату