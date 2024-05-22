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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуВітамін D3+K2 (Vitamin D3+K2)

Вітамін D3+K2 (Vitamin D3+K2) (561825) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін D3+K2 (Vitamin D3+K2)
Ціна в місті Київ
від 118,00 грн
Без рецепта
60 шт від 118,00 грн
В наявності в 18 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату