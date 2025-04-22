Київ
Вітамін D3+K2 (Vitamin D3+K2)

Вітамін D3+K2 (Vitamin D3+K2)

Чернігів (адресу не вказано)
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
160,30 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
132,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
160,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
132,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
118,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
143,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
122.2 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
118,70 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
122.7 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
177,90
Економія при броні: -45,99 грн
131,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
123.7 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
176,60
Економія при броні: -27,60 грн
149,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
124.8 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
179,10
Економія при броні: -46,30 грн
132,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
125.0 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
158,82
Економія при броні: -5,59 грн
153,23 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
143,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
126.4 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
175,90
Економія при броні: -43,10 грн
132,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
126.5 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
176,60
Економія при броні: -27,60 грн
149,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Щасливе, шосе Харківське, 15
128.5 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
176,60
Економія при броні: -0,50 грн
176,10 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
126,00
Економія при броні: -2,52 грн
123,48 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
128.7 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
178,30
Економія при броні: -46,14 грн
132,16 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
132,00 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
132,00
Економія при броні: -9,24 грн
122,76 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Вітамін D3+K2 добавка дієтична "Еліксір" капсули №60
Екосвіт Ойл
143,00 грн
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