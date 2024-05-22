Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаЗубні пастиЛікувально-профілактичні зубні пастиДесенситивіБіо-паста зубна Логодент (BIO toothpaste Logodent) Біо-паста зубна Логодент (BIO toothpaste Logodent) (561798) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Logona Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH Об'єм 75 мл Косметичні засоби 4.1.1.2.2. Десенситиві 4.1.1.2.4. Відбілюючі 4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)