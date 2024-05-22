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Біо-паста зубна Логодент (BIO toothpaste Logodent) (561798) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Біо-паста зубна Логодент (BIO toothpaste Logodent)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.2. Десенситиві 4.1.1.2.4. Відбілюючі 4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)