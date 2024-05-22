Магній дигліцинат. У кишечнику розпадається на іонізований магній та гліцин.

Магній — універсальних двохвалентний катіон. Конкурентно блокуючи кальцієві канали, знижує збудливість нервових клітин, має спазмолітичну активність як для гладкої, так і для поперечно-смугастої мускулатури, володіє протиаритмічним, седативним та легким діуретичним ефектами, м’яко знижує артеріальний тиск, протидіє кальцифікації (звапнінню та затвердінню) атеросклеротичних бляшок, перешкоджає апоптозу (запрограмованій загибелі) нервових клітин (блокує каскад кальцій-глутаматзалежної ексайтотоксичності). Ефективний при судомах, головних болях, апатії, депресії, роздратуванні. У складі Гаммавіталу магній також виступає в ролі «прикриття», що дозволяє уникнути небажаних побічних ефектів від прийому шафрану — рослинного антидепресанту.

Гліцин — амінокислота, один із основних нейромедіаторів у ЦНС, що забезпечує захисне (охоронне) гальмування. Покращує обмін речовин у головному мозку, регулює діяльність глутаматних (ММРА) рецепторів, за рахунок чого зменшує психоемоційну напругу, агресивність та конфліктність, покращує настрій та соціальну адаптацію, оптимізує засинання танічний сон, стимулює інтелектуальні функції, сприяє відновленню вегетативного балансу.

Вітамін В 6 . Бере участь у реакціях білкового, жирового та вуглеводного обміну; біосинтезі нейромедіаторів у ЦНС (в т.ч. ацетилхоліну). Потенціює (підсилює) всмоктування магнію з ШКТ та збільшує його біологічні ефекти. Відновлює природне утворення гамма-аміномасляної кислоти нервовими клітинами.

Комбінація магнію з вітаміном В 6 призводить до зниження дратівливості, нервозності, нормалізації сну, профілактує серцево-судинні захворювання, нормалізує обмін речовин, підвищує захисні сили організму, а також поліпшує кровотік в нирках та прискорює виведення токсинів.

ГАМК (гамма-аміномасляна кислота, GABA) — найважливіший гальмівний медіатор центральної нервової системи, природний антагоніст збуджуючого медіатора глутамату, а також живильний субстрат для нервових клітин. Покращує функції уваги, рухового та емоційного контролю. Оптимізує споживання кисню та глюкози нервовими клітинами, поліпшує енергетичний метаболізм нейронів. В складі Гаммавіталу має синергічну дію з магнію дигліцинатом.

Шафран — рослинний антидепресант, основні активні компоненти — кроцин та сафранал. Інгібує зворотне синаптичне захоплення (реаптейк) серотоніну, допаміну та норадреналіну, що проявляється у гармонізації психоемоційного стану, зниженні тривожності та стабілізації настрою. Сафранал також діє як агоніст рецепторів ГАМК (синергічно з гамма-аміномасляною кислотою), що призводить до седації, нормалізації глибини та якості сну. Кроцин має

антиоксидантні та нейропротекторні властивості, внаслідок його застосування зменшується тривога, стабілізується психологічний стан, врівноважується реакція на зовнішні подразники в період стресу. Крім того, екстракт шафрану в дослідженнях показав здатність знижувати апетит (тобто, коригувати порушену харчову поведінку, що корелює з тривожним синдромом), підвищувати лібідо та покращувати еректильну функцію.

5-НТР (5-гідрокситриптофан) — це амінокислота, яку отримують з природного джерела — насіння африканської рослини гриффонії простолистої. В організмі людини 5-НТР є біохімічним попередником серотоніну, який ще називають «гормоном щастя». Дефіцит серотоніну може супроводжуватися депресією та/або тривожністю, порушеннями сну, відсутністю ефекту насичення від спожитої їжі, а також підвищенням рівня цукру в крові,

посиленням будь-якого хронічного болю (в т.ч. головного) та синдромом дефіциту уваги.

Прийом 5-НТР сприяє зменшенню впливу стресу на організм, допомагає заспокоїтися та розслабитись, покращує настрій, адаптацію при зміні часових поясів, призводить до збільшення енергії та працездатності, нормалізує здоровий цикл сну та бадьорості, протидіє депресії та нападам мігренозного болю.

Комбінація 5-НТР та гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК) у складі Гаммавіталу індукує зростання продукції мелатоніну, внаслідок чого значно скорочується час, необхідний для засинання, покращується тривалість та якість сну.