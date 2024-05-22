Біо-Ритмо — дієтична добавка, що містить аргініну аспартат, вітамін В 6 , біотин і магній для підтримки нормального обміну речовин та енергії, нормальної роботи нервової системи та психологічного стану. Вітамін В 6 і магній сприяють зменшенню виснаження та втоми. Вітамін В 6 сприяє нормальній роботі імунної системи. Біотин сприяє підтримці здоров’я шкіри та волосся. Магній підтримує здоров’я кісток і зубів.

Механізм дії Біо-Ритмо зумовлений комбінованим та взаємодоповнюючим ефектом на організм умовно незамінних амінокислот, вітамінів і мінералів.

Аргініну аспартат — умовно незамінна амінокислота, яка є необхідним попередником для синтезу білків і багатьох біологічно важливих молекул (орнітину, проліну, поліамів, креатину та агматину). Важливе значення аргініну аспартат для організму людини є утворення оксиду азоту (NO), який сприяє розширенню кровоносних судин і поліпшенню кровообігу.

Магній — важлива мінеральна речовина, що приймає участь у багатьох обмінних процесах організму людини — вуглеводному, білковому та жировому, а також у проведенні нервового збудження, сприяє нормальному скороченню серцевого м’яза, підвищенні стійкості до стресу, може сприяти нормальному тонусу судин, бере участь у підтримці електролітного балансу. Необхідний для підтримки здоров’я м’язової, серцево-судинної та нервової систем.

Вітамін В 6 — сприяє позитивному впливу на нервову систему, підвищенню працездатності, стимуляції мозкової діяльності та фізичної витривалості. Сприяє прискореному зростанню м’язових тканин, оскільки є необхідним елементом білкового обміну. Сприяє підтримці сили м’язів, які стають сильнішими та повільніше втомлюються.

Біотин входить до складу ферментів, які регулюють білковий та жировий обміни організму.