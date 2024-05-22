Біо-Ритмо (Bio-Ritmo) (561652) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Біо-Ритмо інструкція із застосування
Характеристика
Біо-Ритмо — дієтична добавка, що містить аргініну аспартат, вітамін В6, біотин і магній для підтримки нормального обміну речовин та енергії, нормальної роботи нервової системи та психологічного стану. Вітамін В6 і магній сприяють зменшенню виснаження та втоми. Вітамін В6 сприяє нормальній роботі імунної системи. Біотин сприяє підтримці здоров’я шкіри та волосся. Магній підтримує здоров’я кісток і зубів.
Механізм дії Біо-Ритмо зумовлений комбінованим та взаємодоповнюючим ефектом на організм умовно незамінних амінокислот, вітамінів і мінералів.
Аргініну аспартат — умовно незамінна амінокислота, яка є необхідним попередником для синтезу білків і багатьох біологічно важливих молекул (орнітину, проліну, поліамів, креатину та агматину). Важливе значення аргініну аспартат для організму людини є утворення оксиду азоту (NO), який сприяє розширенню кровоносних судин і поліпшенню кровообігу.
Магній — важлива мінеральна речовина, що приймає участь у багатьох обмінних процесах організму людини — вуглеводному, білковому та жировому, а також у проведенні нервового збудження, сприяє нормальному скороченню серцевого м’яза, підвищенні стійкості до стресу, може сприяти нормальному тонусу судин, бере участь у підтримці електролітного балансу. Необхідний для підтримки здоров’я м’язової, серцево-судинної та нервової систем.
Вітамін В6 — сприяє позитивному впливу на нервову систему, підвищенню працездатності, стимуляції мозкової діяльності та фізичної витривалості. Сприяє прискореному зростанню м’язових тканин, оскільки є необхідним елементом білкового обміну. Сприяє підтримці сили м’язів, які стають сильнішими та повільніше втомлюються.
Біотин входить до складу ферментів, які регулюють білковий та жировий обміни організму.
Рекомендації з вживання
як дієтична добавка до раціону харчування — додаткове джерело амінокислот та вітамінів групи В, які забезпечують добову потребу організму та підсилюють його захисні властивості.
Біо-Ритмо може бути рекомендований у складі комплексної терапії, як джерело поживних речовин, з метою підтримки нормального обміну речовин та енергії, а також для нормалізації функціонування нервової системи та психологічного стану.
СПОСІБ ВЖИВАННЯ:
Біо-Ритмо призначений тільки для перорального вживання.
Дітям старше 11 років і дорослим: 1-2 ампули на добу, під час основних прийомів їжі. Вміст ампули розчинити в кип’яченій воді кімнатної температури або інших напоях (наприклад, в чаї або соку). Тривалість курсу вживання становить 10–20 днів або за рекомендацією лікаря.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВЖИВАННЯ: не перевищувати рекомендовану добову кількість. Не слід використовувати як заміну повноцінного харчування. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Барвники (Е102 і Е124) можуть викликати перехресні реакції з ацетилсаліциловою кислотою. Біо-Ритмо слід з обережністю застосовувати пацієнтам з тяжкою нирковою недостатністю.
Містить джерело фенілаланіну (аспартаму).
Містить підсолоджувачі.
Вагітним або годуючим жінкам перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
ідивідуальна чутливість до компонентів, зокрема злакових.
Діти віком до 11 років.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці в сухому, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.