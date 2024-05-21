Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиАбсорбіт Нео (Absorbit Neo) Абсорбіт Нео (Absorbit Neo) (561638) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 81,00 грн Без рецепта 20 шт від 81,00 грн В наявності в 122 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Форсаж Плюс Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 14.1. Дієтичні добавки — сорбенти