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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на процес детоксикації і сприяють виведенню з організму чужорідних і токсичних речовинДієтичні добавки — сорбентиАбсорбіт Нео (Absorbit Neo)

Абсорбіт Нео (Absorbit Neo) (561638) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Абсорбіт Нео (Absorbit Neo)
Ціна в місті Київ
від 81,00 грн
Без рецепта
20 шт від 81,00 грн
В наявності в 122 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
14.1. Дієтичні добавки — сорбенти