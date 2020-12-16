При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

Лікарський засіб містить лактозу, яка використовується як носій при гомеопатиній тритурації. Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.

Слід проконсультуватися з лікарем перед початком лікування, якщо дитина страждає на захворювання щитовидної залози.

При відсутності покращення після 4–6 тижнів лікування або при частому повторенні симптомів слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.