АльпеКід Імуно (AlpeKid® Immuno) (561573) - інструкція із застосування ATC-класифікація
АльпеКід Імуно інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діючі речовини: 1 таблетка містить Calcium carbonicum Hahnemanni D6 20 мг, Calcium fluoratum D6 20 мг, Calcium phosphoricum D6 20 мг, Sulfur jodatum D12 20 мг;
допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, тальк, магнію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: білого або майже білого кольору двоплощинні таблетки зі скошеною гранню.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Активні компоненти лікарського засобу сприяють формуванню та зміцненню імунітету.
Показання
Підтримка імунної системи при частих і рецидивуючих гострих інфекційно-запальних захворюваннях дихальних шляхів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Застосування даного гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських засобів.
Особливості застосування
При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.
Лікарський засіб містить лактозу, яка використовується як носій при гомеопатиній тритурації. Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.
Слід проконсультуватися з лікарем перед початком лікування, якщо дитина страждає на захворювання щитовидної залози.
При відсутності покращення після 4–6 тижнів лікування або при частому повторенні симптомів слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб призначений для застосування дітям.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб призначений для застосування дітям.
Діти
Препарат застосовують дітям від народження до 6 років після консультації з лікарем.
Передозування
Передозування не відмічалося, але можливе посилення проявів побічних реакцій.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 150 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці
або
По 30 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/
Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Німеччина/
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germ.