Брильянтовий зелений (561420) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Брильянтовий зелений інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: брильянтовий зелений;
100 мл розчину містять брильянтового зеленого 1 г;
допоміжна речовина: етанол 60%.
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1%.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина інтенсивно зеленого кольору із запахом спирту.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Антисептичний засіб для зовнішнього та місцевого застосування. Чинить антимікробну дію. Препарат активний відносно грампозитивних бактерій.
Фармакокінетика.
Препарат місцевої дії. Даних про всмоктування у кров та участь у метаболічних процесах організму не виявлено.
Показання
Гнійно-запальні процеси шкіри (піодермія, фурункульоз, карбункульоз, блефарит) легкої форми, а також обробка операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, які містять органічні сполуки, може денатурувати білки, утворювати нові сполуки.
Несумісний з дезінфікуючими препаратами, які містять активний йод, хлор, луги (в тому числі розчин аміаку).
При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікарю.
Особливості застосування
Не слід допускати потрапляння розчину на слизові оболонки, оскільки спирт, що міститься в препараті, може спричинити опіки, сильне подразнення. Активність препарату суттєво зменшується у присутності сироватки крові.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосовують.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Наносять на поверхню шкіри, при порушенні її цілісності охоплюють навколишні здорові тканини. При захворюваннях очей змазують краї повік.
Діти
Застосовують.
Передозування
Не спостерігалося.
Побічні реакції
Алергічні реакції (свербіж, кропив’янка). При попаданні розчину на слизову оболонку ока виникає печіння, сльозотеча, можуть з’явитися опіки.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
Термін придатності
2 роки.
Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 мл або 20 мл у флаконах скляних або полімерних.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «МЕДЛЕВ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
49000, місто Дніпро, вулиця Богдана Хмельницького, буд. 171 (корп. Б-1, К-1).