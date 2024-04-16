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Активні речовини — “Д”ДІАМАНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ* (VIRIDE NITENS*)

ДІАМАНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ* (VIRIDE NITENS*) Діюча речовина

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Знайдено: 14 препаратів
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 819 аптеках
від 16,95 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Фітофарм
В 153 аптеках
від 16,03 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 111 аптеці
від 17,76 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 15 мл, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 15 мл, № 1 Фітофарм
В 85 аптеках
від 23,88 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 15 мл, № 1; Лубнифарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 15 мл, № 1 Лубнифарм
В 69 аптеках
від 13,03 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; ДЕЗМП
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 ДЕЗМП
В 11 аптеках
від 14,00 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон скляний, 20 мл, № 1; МЕДЛЕВ
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон скляний, 20 мл, № 1 МЕДЛЕВ
В 10 аптеках
від 14,22 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фітофарм
В 10 аптеках
від 25,00 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, тм а+, тм а+, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках
від 14,00 грн
Ціни в аптеках
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1; Тернофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Тернофарм
В 4 аптеках інших міст
від 14,50 грн
Ціни в інших містах
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Фітофарм
В 4 аптеках інших міст
від 15,50 грн
Ціни в інших містах
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 10 мл, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 10 мл, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках інших міст
від 12,81 грн
Ціни в інших містах
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон-крапельниця, 25 мл, № 1; Галичфарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон-крапельниця, 25 мл, № 1 Галичфарм
Немає в наявності
Брильянтовий зелений розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; Фітофарм
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Фітофарм
Немає в наявності

антисептичний засіб для зовнішнього та місцевого застосування, чинить антимікробну дію, препарат активний відносно грампозитивних бактерій.

гнійно-запальні процеси шкіри (піодермія, фурункульоз, карбункульоз, блефарит) легкої форми, обробка операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.

наносять на поверхню шкіри, охоплюючи при порушенні її цілісності навколишні здорові тканини; при захворюваннях очей змазують краї повік.

підвищена чутливість до компонентів препарату.

АР (свербіж, кропив’янка), при попаданні р-ну на слизову оболонку ока - печіння, сльозотеча, опіки.