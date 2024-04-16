ДІАМАНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ* (VIRIDE NITENS*) Діюча речовина
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 16,95 грн
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон-крапельниця, 20 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
від 17,76 грн
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 15 мл, № 1 Лубнифарм
від 13,03 грн
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон-крапельниця, 25 мл, № 1 Галичфарм
Немає в наявності
Брильянтовий зелений Розчин спиртовий для зовнішнього застосування, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
антисептичний засіб для зовнішнього та місцевого застосування, чинить антимікробну дію, препарат активний відносно грампозитивних бактерій.
гнійно-запальні процеси шкіри (піодермія, фурункульоз, карбункульоз, блефарит) легкої форми, обробка операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.
наносять на поверхню шкіри, охоплюючи при порушенні її цілісності навколишні здорові тканини; при захворюваннях очей змазують краї повік.
підвищена чутливість до компонентів препарату.
АР (свербіж, кропив’янка), при попаданні р-ну на слизову оболонку ока - печіння, сльозотеча, опіки.