Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинД3 4000 (D3 4000) Д3 4000 (D3 4000) (561318) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Діагнози Ціна в місті Київ Без рецепта 30 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Екосвіт Ойл Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин