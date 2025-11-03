Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Лактібіан імуно (Lactibian immuno)
Ціни в
Київ
від
916,00
грн
В 11 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Pileje Industrie
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Ціни в
Київ
від
916,00
грн
В 11 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Лактібіан імуно в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню